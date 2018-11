«Breaking Bad»-film underveis

Prosjektet har fått navnet «Greenbrier», og innspillingen skjer i Albuquerque, der også originalserien ble filmet.

Dette ifølge lokalavisen som angivelig skal ha fått tak i et sammendrag av handlingen, og altså arbeidstittelen. Der fremgår det at man vil «følge flukten til en kidnappet mann og hans søken etter frihet».

Det meste annet er uvisst – inklusive om noen av skuespillerne fra «Breaking Bad», som Bryan Cranston og Aaron Paul, vil delta.

Onsdag uttalte Cranston på et TV-show at han var interessert i å bli med, men at Gilligan foreløpig ikke har vært i kontakt.

Vince Gilligan undertegnet nylig en avtale med Sony TV, og «Greenbrier» sies å være første prosjekt ut. Det er også ukjent om resultatet vil bli å se på TV-skjerm eller filmlerret.