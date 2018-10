«Walking Dead»-Lincoln med avskjedsbrev til fansen

Mange forventer at han møter sitt endelikt i episoden « What Comes After », som sendes i USA 4. november. At det uansett nærmer seg, markerte Lincoln (45) med å skrive et avskjedsbrev til fansen der han takker for reisen.

– Takk … For at dere ble med oss på denne reisen. For frykten, hjertesorgen, sinnet og tøffheten dere har vist gjennom å kjempe dere gjennom disse 115 episodene og videre, skriver Lincoln.

Ni serier vi gleder oss til i november Vi har funnet premieredatoene, slik at du slipper å gå glipp av noe som helst.

Den britiske skuespilleren – som hver jul også kan bivånes i «Love Actually» – takket seerne for at de viste forståelse for at serien måtte gå utenfor basispremisset: Fra å skildre det å overleve et zombieangrep til å bli et karakterdrama som fokuserte på de levende.

– Til tross for den voldsomme mengden med udøde, er dette faktisk en historie om hva det betyr å leve. En historie om håp, familie og vennskap. Folk som ikke har noe til felles som oppdager at de har alt til felles, forent i sin leting etter menneskeheten og et sted de kan kalle hjemme. En historie som kanskje er vel så relevant nå som da vi startet, lyder det fra Andrew Lincoln, som avsluttet sin hilsen til fansen med ordene:

– Keep Calm and Carry a Red Machete.

Underveis hadde Lincoln også holdt vareopptelling av sheriff og etter hvert leder for de hardt prøvede overlevende menneskene, Rick Grimes, sine opplevelser i «The Walking Dead»:

Han har drept over 400 zombier, mistet én hest, fått en annen. Mistet en kjæreste. Brukt en «kjøtt-poncho» to ganger. Flyktet fra hipsterkannibaler. Blitt skutt to ganger, slått med balltre, knivstukket tre ganger, bitt over strupen på en mann, og måttet få nye såler på cowboystøvlene 12 ganger.