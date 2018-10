Snart kan du styre historien i Netflix-episoder selv

Strømming av filmer og TV-serier har de siste årene vært veldig populært, og flere strømmegiganter konkurrerer i markedet. Bloomberg og Tek.no har omtalt at Netflix nå jobber med en idé litt utenom det vanlige.

Bloombergs kilder hevder nemlig at Netflix jobber med prosjekter hvor seerne kan være med å bestemme forløpet og utfallet i episoder og filmer. Nettstedet skriver at strømmegiganten forventer å slippe det første av disse prosjektene i løpet av dette året.

Neste sesong

Ifølge kildene vil første serie ut være den britiske science fiction- og thrillerserien «Black Mirror». Seerne vil kunne velge deres egne handlingsforløp i én episode av seriens neste sesong i desember. «Akkurat hvordan dette skal arte seg er ennå uvisst, da planene ennå ikke offisielt kunngjort av Netflix», skriver Tek.no.

Videre skriver nettstedet at Netflix i fjor sommer meldte at de hadde begynt med serier der seeren kan styre handlingen ved å ta valg underveis. Disse programmene har hittil vært rettet kun mot barn, men Bloomberg meldte senere at det interaktive konseptet også skulle komme til TV-serier for voksne.

Slik fungerer det

Tek.no forklarer at konseptet i de interaktive seriene for barn fungerer ved at seeren foretar valg underveis i programmet. Dette gjøre ved å benytte piltastene på fjernkontrollen eller berøringsskjerm om man bruker mobilen.

Handingsforløpet vil derfor endre seg etter hvilke valg seeren tar, men det er begrenset hvor mange valg man kan ta.

Historiene som kan velges ut ifra hovedhandlingen til «Black Mirror» vil ifølge Bloomberg være mer kompleks enn valgene i interaktive serier rettet mot barn, men nettstedet presiserer at det gjenstår å se akkurat hvor komplisert serien vil bli.