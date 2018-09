Én av karakterene dør i «Modern Family»

Humorserien «Modern Family» har spredt latter og glede helt siden 2009, da den første episoden kom på lufta. Om noen uker er det tid for den tiende sesongen av serien, og en av serieskaperne avslører at det ikke bare er humoristiske scener som skal framprovosere tårer hos leserne den kommende sesongen.

Til Entertainment Weekly forteller serieskaper Christopher Lloyd at en av de kjære karakterene skal dø denne sesongen, noe også VG har omtalt.



«Betydningsfull karakter i serien»

- Ja, mannen med ljåen vil dukke opp i en av episodene i første halvdel av sesongen. Vi tar for oss noen store livshendelser denne sesongen, sier Lloyd til EW.

- Vi tar for oss død, noe alle familier må håndtere, og som ikke er enkelt å gjøre på tv siden det er et tungt tema. Men til samme tid ville det vært unaturlig om denne familien ikke skulle oppleve det.

Serieskaperen vil åpenbart ikke avsløre hvilken karakter som skal gå vekk, men at det er en «betydningsfull karakter i serien».

Én sesong bak skjema

Mens sesong 10 starter i USA om noen uker, ligger Norge én sesong bak skjema. Her sendes serien på TV2 Humor. I tillegg ligger episoder ute hos både Netflix og TV 2 Sumo.

Serien har totalt vunnet 22 Emmy-priser, i tillegg til én Golden Globe pris.