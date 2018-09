Dette er de 20 mest populære seriene i Trondheim akkurat nå

Vi i Trd.by har vår egen strømmeguide, som til stadig genererer nye lister og gir oss oversikt over hva som er populært blant strømmetjenestene.

Der har vi fått en oversikt over de 20 mest populære seriene i Trondheim - akkurat nå! Hvor mange på denne lista har du sett?

20. The Originals

For lenge siden bygget de en by. Nå vil de ha den tilbake, men det er ikke lett – selv for vampyrer, varulver og hekser. «The Originals» kan du se på Netflix, der det er tre sesonger.

19. Criminal Minds

Krimserien «Criminal Minds» står fortsatt høyt i kurs! Du kan se den hos TV 2 Sumo (sesong 12 og 13). Det er laget hele 299 episoder av denne serien!

18. Vikings

I denne serien får seerne bli med på en storslått reise i tidenes mest påkostede dramaserie om vikingenes verden. Vikingtiden blir brakt til live gjennom eventyrene til Ragnar Lodbrok, en skandinavisk kriger og bonde som drømmer om rikdom. «Vikings» kan du se både på Cmore og TV 2 Sumo.

17. The Office (US)

Basert på den populære britiske komedien med samme navn, og den amerikanske versjonen ble også veldig populær. De ni sesongene som kom ut ligger ute på HBO Nordic. Selv om siste sesong kom i 2013, er den fortsatt populær blant strømmerne, ifølge denne lista.

16. Westworld

I den futuristiske eventyrparken kjent som Westworld avviker en gruppe androide «verter» fra sine programmereres nøye planlagte opplegg på en foruroligende måte. Så langt har det kommet to sesonger, som begge ligger ute hos HBO Nordic.

15. The Flash

The Flash er en superhelt-, action- og eventyrserie som har gått siden 2014, og som du kan se på Netflix. Der ligger det tre sesonger.

14. Suits

Det har blitt hele åtte sesonger av advokat-serien Suits, og syv av dem ligger ute på Netflix og TV 2 Sumo nå. Men hvordan blir serien uten Meghan Markle, kan vi undre oss.

13. Brooklyn Nine-Nine

Brooklyn er en bydel fylt med dårlig holdning, opprør og overdrevent hysteri. Og dette er bare innen politiet. De tre første sesongene ligger ute hos Netflix.

12. The Walking Dead

Første episode i niende sesong sendes på tv i USA 7. oktober nå i år, men enn så lenge kan norske seere strømme den amerikanske drama- og grøsserserien på Netflix og Viaplay. Der ligger de første seks sesongene.

11. American Horror Story

«American Horror Story» er en amerikansk skrekk- og dramaserie, der hver sesong ungerer som en separat miniserie med ulike rollefigurer, forskjellige omgivelser og nye handlinger. De seks første sesongene kan du se på Netflix!

10. Grey's Anatomy

Sesong 15 slippes 27. september i USA, men er ventet noe senere for alle oss andre. Det kan derimot virke som om mange tar et gjensyn med gjengen på Grey Sloan Memorial Hospital allerede nå, for å være klar for den nye sesongen - på TV 2 Sumo 17. oktober.

9. The Handmaid's Tale

Til ingens overraskelse, annonserte Hulu i mai at det kommer en tredje sesong av suksessen «The Handmaid's Tale». Internettets ryktebørs tilsier at tredje sesong dukker opp enten i april eller mai neste år - men inntil videre kan du kose deg med de to første sesongene på HBO Nordic.

8. The Affair

Forfatteren Noah Solloway tilbringer sommeren med sin familie på Long Island, hvor han møter servitrisen Alison Lockhart som prøver å pusle sammen livet sitt etter sønnens død. Snart innleder de en utenomekteskapelig relasjon som kan vende opp-ned på livet for deres nære og kjære. «The Affair» finnes både på Viaplay, HBO Nordic og Netflix.

7. The 100

For 97 år siden la en kjernefysisk katastrofe Jorden øde, og de eneste som overlevde katastrofen var de 400 beboerne på de 12 internasjonale romstasjonene. Siden har tre generasjoner blitt født i verdensrommet, og befolkningen har økt til tusentalls på «Arken» - de 12 stasjonene som nå er kjedet sammen for å holde befolkningen i live. Seriens fire sesonger kan du se på Netflix!

6. Sharp Objects

HBO Nordics nye krimdrama kom nå i sommer, og er en miniserie som er basert på Gillian Flynns roman med samme navn. Serien handler om en liten by i Missouri, som blir snudd på hodet når to unge jenter blir drept.

5. Better Call Saul

Før han var Saul Goodman, het han Jimmy McGill. Og om det er Jimmy du ringer, er du i store vansker. Better Call Saul har fire sesonger, og det kommer ukentlig nye episoder på Netflix.

4. Orange is the New Black

Det er ikke lenge siden sesong 6 med de kvinnelige fengselsfuglene returnerte til Netflix, noe som naturlig nok påvirker strømmingen av serien akkurat nå. Har du sett alle seks sesongene?

3. Castle Rock

Filmpolitiet hos NRK P3 har gitt de første tre episodene av «Castle Rock» en firer på terningen, og deres anmelder forteller at han er helt hektet. Serien, som du finner hos HBO Nordic, er basert på universet til Stephen King. I ukentlige episoder får seerne oppleve det mørke og skumle ved den fiksjonelle byen Castle Rock.

2. Game of Thrones

Mens vi venter i spenning på den siste sesongen, er det kanskje mange som benytter anledningen til å se alle sesongene om igjen..?

1. Disenchantment

Ulykkesfugl er mellomnavnet hennes. Dessverre er tittelen prinsesse. Dette er en sprø middelalderserie fra Matt Groening, som du kan se på Netflix. Der ligger første sesong ute, som består av ti episoder.