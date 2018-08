«Ex on the Beach»-Lloyd: - Jeg vil nominere meg selv til «Årets trønder»

- Dette er min type setting, med damer, hooking og drikking. Jeg mener jeg passer rett inn der, det er min form for livsstil, sier trønderen Lloyd Lawrence til Trd.by.

Han er med i den norske versjonen av realitykonseptet «Ex on the Beach», som mer eller mindre har sendt sjokkbølger gjennom norske stuer. Så langt har de fire første episodene vært på lufta, og Lawrence er seriens eneste trønderske alibi - i alle fall så langt.

- Du har sagt at du kan ligge med opptil tre ulike jenter på ei uke. Stemmer virkelig det?

- Tja, det kommer an på. Trondheim er jo en studentby, med nye folk hele tiden! I sommer var det dritkjedelig, og da ble det litt Tinder og møter med tre-fire jenter i uka. Det er ikke nødvendigvis slik at jeg ligger med så mange, da må det være en god uke.

Han forteller at han har forsøkt å slå tidligere Paradise Hotel-deltaker Petter Pilgaard, som har hevdet at han har klart en såkalt «perfect month» - altså det å ha sex med en ny person hver dag måneden gjennom. Selv har han prøvd seg på en «perfect week».

- Det høres ut som om du har nok av ekser som kan sjekke inn, da?

- Du får se. Seerne får nok litt sjokk i kveldens episode, legger trønderen kryptisk til. Episoden sendes tirsdag kveld.

- Rollemodell for trøndersk ungdom på skandale-tv

Det har så langt vært mer enn nok drama å ta av, der spesielt tonen mellom flere av de kvinnelige deltakerne har vakt oppsikt, med personangrep og tendenser til fysisk slåssing. Selv forteller Lawrence at han har fått gode tilbakemeldinger på sin rolle i dramatikken, der han har fremstått som en slags megler mellom kamphønene.

- Jeg har fått meldinger fra Farmen-vinner Morten Heggdal, TV Norge og fra ungdommer på Instagram, som har sagt at jeg er et forbilde med min rolle som en slags fredsmegler, sier Lawrence. Han deltok selv i Farmen-sesongen der Heggdal endte opp som vinner.

- Noen foreslo at jeg burde bli «Årets trønder» fordi jeg har vært en god rollemodell for trøndersk ungdom på slik skandale-tv, noe jeg er helt enig i.

Selv forstår han at kranglingen virker sjokkerende hos seerne, og at han selv ble satt ut da en av meddeltakerne ropte «du er stygg, feit og bleik. Du er ikke en dritt, bitch!» til en annen.

- Førsteintrykket kan være ganske sjokkerende, men vi er alle venner nå. På tv blir ting veldig voldsomt, og både vi og seerne trenger litt tid for å bli kjent med hverandre, mener Lawrence.

- «Ex on the Beach» er en gullbillett

Trønderen mener mange ikke er klar over følgene ved å melde seg på slike programmer som «Ex on the Beach». Selv har han flere venner som har deltatt i den britiske versjonen, og visste godt hva han gikk til.

- Skal du bli lege, politi eller advokat, ikke meld deg på. Vil du videre i underholdningsbransjen, kjør på, sier han.

Som DJ og med et ønske om å gjøre det stort i utelivsbransjen, mener han selv av realityprogrammet er en gullbillett.

- Jeg er booket for spillejobber så å si hver helg ut neste sommer, både i Norge, i England og i Bulgaria. Jeg har også fått en kontrakt på seks måneder i Miami, og jeg reiser ned dit 1. desember.

Trønderen forteller at han også vil være aktuell med en ny låt neste uke - med ingen ringere enn realitykollega Iselin Michelsen fra Paradise Hotel.