Ni ting vi savner i butikkene

I moderne kontekst kan de fleste av oss utsette ganske lite på oppveksten. Vi slapp unna sosiale medier, og det nærmeste vi kom egling var å bli nudget på MSN. Big deal.

Og før alt som het søtsaker kom med varseltrekanten diabetes, overvekt og dårlig karma, var det ganske så mye digg som var å finne i forretningene.

La oss ta for oss noen klassikere:

1. Kaptein Sabeltann-is

Vi har vel alle sett vårt snitt til å bite over hodet til Terje Formoe mens vi nynnet muntert på «Hvis jeg var kongen på haaaaa-vet!», og slikt vil vi gjerne gjenta.

(Jo, Hennig Olsen prøvde seg på ny «Sabeltann-is», men denne var ikke formet som Sabeltann, så den teller ikke!)

2. Banankiss

Voksne folk med slikkepinne i gapet er kanskje ikke hverdagskost, men om denne gul-brune varianten hadde dukket opp igjen på Rema, kan det godt tenkes at det ville ført til en kulturell renessanse.

3. Bugg

Det hører med til denne historien at Bugg ble forsøkt relansert for noen år tilbake, men hadde verken smaken, teksturen eller innpakningen som gjorde den så altfor folkekjær i sin tid. Vi stemmer for å go back to the basics.

4. Dinosaurkjeks

Jeg må salig innrømme at jeg har glemt navnet, men smaken sitter friskt i minnet. Dinosaurene døde ut for en grunn, men fabrikanten kunne vel latt oss beholde kjeksen en stund til.

5. Disney family-sjokolade

På folkemunne kalt «Mikke mus-sjokolade», og familie-begrepet var det bare å glemme. Denne var nemlig litt for digg til å deles broderlig.

6. Kjeft

Nei, dette handler ikke om å få tilsnakk fra lærere og foresatte. Kjeft var små kartonger med glede.

7. Sansáo-brus

Greit, den smakte ikke himmelsk, men den hører til på lista bare fordi det var gøy å si «SANSAO! SANSAO! SANSAO!».

8. Teenage mutant hero turtles-is

For de som kjenner meg så kan dere rope «inhabil!» til dere blir gule og blå. Samme hvor mye eller lite ninja-frelst du er eller var, så smakte denne isen pur glede. Cowabunga, baby!

9. Salte ufo

Aliens exist. Naaaa. Det er uvisst. Men vi har alle sett en ufo... i hylla på Prix. Kom tilbake. Bortfør oss med deres salte og behagelige smak. Vi venter.

Sådan. Da er det bare å storme regjeringen og håpe på gjeninnføring av disse.

Ps: Facebook-kampanjer har vist seg å ha virkning tidligere.

Hint, hint.

