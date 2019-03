Barne-TV-heltene vi bare nesten hadde glemt

Barne-TV-heltene vi bare nesten hadde glemtForbered deg på en god dose nostalgi!

Enkelte helter er for bra til å glemme. Derfor har vi laget en oversikt over noen av de mest uforglemmelige for å gi deg en solid throwback.

Husker du disse fra barndommen? Dersom du vokste opp på 90-og tidlig 2000-tallet, kjenner du igjen noen av disse.

Mumfie

... «alles bestevenn!» Går det an å ikke like Mumfie og hans to gode venner; Pinky og det hyggelige Fugleskremselet spør nå bare vi? Mumfie ble produsert fra 1994-1998 og er opprinnelig kanadisk, og vi kunne se ham på NRK1 i 1996.

Blekkulf

Miljødetektivenes egen Blekkulf! Han har mistet capsen og blitt litt mindre i NRKs nye versjon, vi hedrer ham med capsen. Serien kunne vi se på NRK fra 1989-1995, og så i reprise ganske lenge etterpå! Bare se denne flotte, og ikke minst informative, episoden om da Blekkulf og vennene besøker Delfinetta og Delfinolino i Amazonas og la nostalgien synke godt inn.

Snusmumrikken

Den løsningsorienterte, grublende, fantastiske Snusmumrikken!

Til tross for at Mummidalen består av 100 % helter, valgte vi Snusmumrikken som den ultimate. Han har hatt de grønne klærne og hatten sin siden har ble født, og er halvbroren til Lille My. Han bor i telt, røyker pipe og vandrer sørover når vinteren kommer. Dethøres ut som tidenes nyttårsforsett, og definitivt oppskriften på hvordan gjøre verden til et bedre sted.

Boober

Boober Gorg fra Fragglene er oss alle... i motsetning til resten av Fragglene er han ikke dritgira på å ha det moro og bruker mesteparten av tiden sin på å bekymre seg for død og fordervelse. Men hvem gjør vel ikke det? Han har også en rekke fobier, i tillegg til å være ekstremt lettskremt. Med sin ikoniske åpningslåt har definitivt Fragglene satt sine spor hos de aller fleste. Serien gikk på Barne TV i 1984 og i reprise til langt utover 90-tallet og tidlig 2000. NRK hadde bare rettighetene til første sesong som ble dubbet til norsk, men det fins altså fem sesonger totalt.

Pingu

Pi-pi-pi-pi-pi-pi-piii-Pingu-Pingu. Videoen over er to og en halv time rein Pingu, you're welcome. Uansett! Barndomshelten som kom med alle de beste triksene for å spise potet og kaste opp grønnsakene etter middagen... Pingu! Dersom du ikke har en Pimgu-VHS liggende, har du egentlig vært barn da? Neppe. Dersom du ikke var såpass heldig, så så du garantert serien på Barne TV mellom 1986-2006. Denne herligheten trengte ikke å dubbes, da all dialog foregår på «pingvinsk», noe ingen av oss noensinne har rynket på øyenbrynene for.

Bjarne Betjent

Sesam Stasjon, nok en serie vi alle fulgte med på da den ble sendt på Norsk Rikskringkastning fra 1991-2000. Igjen en serie med mange potensielle heltekandidater, men Bjarne Betjent fortjener litt ekstra oppmerksomhet. Det har seg nemlig slik at det verste Bjarne kan tenke seg er å hoppe over et tall mens han teller eller det å tulle med tall... Tenk så herlig med kun den bekymringen!Bjarne er også den eneste figuren på stasjonen med alder, han feiret nemlig tjueårsdagen sin i en av episodene. Gratulerer med vel overstått da, Bjarne!

Skippy

Åpningslåten ingen glemmer. Skippy The Bush Kangaroo var den mest populære Australske serien noensinne. Den ble vist på norske tv-skjermer fra 70-tallet og har fortsatt i reprise siden den gang. Skippy's eier Sonny, er i dag en voksen mann som driver eksport av kengurukjøtt... hm! Ni forskjellige kengururer spilte Skippy, og de fleste har nok hoppet videre til livet etter døden, da de sjeldent lever lengre enn 20 år.

Lokomotivet Thomas

Thomas-toget tuter og kjører enda, og nå har han til og med fått multikulturelle venner! Den oppdaterte versjonen er dog noe helt annet enn den vi vokste opp med. Med Kontrollsjefen (The Fat Controller) som kanskje den skumleste (maktsyke) karakteren, fulgte vi Thomas og de andre togvennene hans fra og med 1984 til i dag.

Alf

Romvesenet Alf kunne du se på norske skjermer fra 1980. Han var *bitteliten*, levde i sus og dus hos familien Tanner, og spiste i tillegg katter. I nyere tid har han truet med å saksøke Stavanger-kunstneren Anette Moi, da hun trykte opp t-skjorter og print med hans fjes på.

