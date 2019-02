Voksen? Vel, her er ni ting du garantert fortsatt trenger mamma til å fikse

Du er kanskje langt unna konfirmasjonsalder, men det betyr ikke at mammas kunnskap og tjenester ikke lengre er bruk for. For selv om man er voksen på papiret, så finnes det et knippe ting som man fortsatt spør mamma om.

For hun vet jo best, sant? Dette er en liten hyllest til alle mammaer der ute. For selv om vi er voksen trenger vi deg likevel.

Kranglene du endelig slutter med i 20-årene Tenårene er en berg- og dalbane. Du viser hele verden at du kan stå opp for deg selv, og vil ofte ha en helt motsatt mening enn dine nærmeste. Kjenner du deg igjen i denne «jeg vokser opp-mentaliteten»?

1. Klesvask

Du har sølt. Igjen. Og den flekken går bare ikke vekk. Når diverse flekkfjerne ikke gjør susen, finnes det bare en løsning. Ring mamma, hun har garantert et supertriks i ermet.

2. På kjøkkenet

Hva gikk galt? Brødene som skulle bli som luftige skyer ble paddeflate steiner du kan bruke som våpen. Sausen ble helt feil og gryteretten smaker i alle fall ikke som den skal. Og enda du fulgte oppskriften..? Løsningen? Ring mamma.

3. Hva kjøper jeg til pappa i gave?

Å kjøpe gaver kan være en vanskelig affære. Å kjøpe gaver til en pappa som har alt du kan tenke deg, og enda litt til, er jo nesten umulig. Og hvem vet vel bedre enn mamma?

4. Hjelp når man får barn

Det ryktes at alle har gode og velmente råd når man får egne barn. Men man kan ikke høre på alle. Men når babyen gråter ustanselig og ingenting hjelper, hva gjør du da? Jo, du ringer hun som klarte å få skikk på deg en gang i tiden.

5. Julematen

Ingenting er så irriterende som en juleribbe med seig svor. Google er din venn her, som med så mange andre ting, men det er vanskelig å sile ut hvilket råd man skal følge. Da er det mye enklere å ringe mamma, hun får jo alltid til denne svoren.

6. Stryke skjorter

Å stryke skjorter kan jo være en smal sak. Men noen ganger går det bare ikke, og selv etter en halvtime med jernet ser skjorta ut som den har gått gjennom en krig. Og hvor skulle nå denne bretten være? Aaargh! Det eneste man kan gjøre er å krype til korset, og få hjelp av mamma.

7. Penger

Okei, denne er vi ikke stolt av. Men når det virkelig kniper er telefonen til mamma ikke langt unna. For mammaer er lettere å overtale enn pappaer, sant..?

8. Barnestørrelse på klær

Dette er en klassiker på ting du ikke visste at du ikke visste. Du skal handle en gave til noen du kjenner som har fått barn, men de mystiske barnestørrelsene er umulig å skjønne seg på. Jeg aner vel ikke om 58 eller 62 er stort nok? Men, dette kan som regel en mamma.

Dette kan du ha krav på i voksenlivet Det kan være vanskelig å holde tunga rett i munnen og lommeboka i balanse som fersking i voksenlivet. Men hva kan man egentlig ha krav på?

9. Trøst

Kjip dag? Dårlig eksamensresultat? Blitt dumpa? When all else failes, er det bare å ringe. For ingen kan trøste like bra som mamma. Du ligger innsnørret i influensa og synes mest synd på deg selv. Da du var liten fikk du kanskje oppvartning, men ikke nå lengre. Likevel finnes det triks som mammaer kan som gjør det hele litt bedre, selv om det kanskje bare er noe man tror. Og det er som regel bare å være en mamma.

I 20-årene? Tipper dette får deg til å svette litt! Det er bare å innse det, de spreke tenårene er over, og voksenlivet har banket på døra for lengst.

Denne saken er tidligere publisert hos Trd.by, men deles på nytt til glede for nye lesere.