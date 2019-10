Tolv barne-tv-melodier fra 90-tallet som du garantert husker

1. La oss starte med lyden av barne-tv på 90-tallet.

Klokka tikker ned og det er snakk om sekunder før alvoret starter! De voksne gleder seg kanskje mest til Antikviteter & Snurrepiperier som starter klokken 19.30.

2. Klovnen Kalle

Også kjent som Kalle Klovn, sovnet av og havnet på en tropisk øy. Genialt konsept, genial sang, nok sagt.

3. Klassikeren over alle klassikere

Flukten fra dyreskogen - eller The Animals of Farthing Wood (wtf) - som det heter på originalspråket. I denne serien dør det flere publikumsfavoritter enn det gjør i Game of Thrones.

Men sangen er gull. En salig blanding av munter, dyster og motiverende. Du får lyst til å kjempe for noe godt i livet etter å ha hørt denne melodien.

4. "They see me rollin'. They hatin'"

- Noddy, '94

5. Franklin blir stor nå.

Too much information.

6. Pokémon

..er fremdeles populært, men det er lite som overgår tv-serien fra 90-tallet.

Mye takket være en verdens mest kjente kjenningsmelodier, som virkelig gjør deg klar for et eventyr med rare vesener som blir samlet på, blir stappet inn i små baller og tvunget til å slåss mot andre dyr.

7. Denne introen kødder ikke

BÆM - en komet krasjer i en vulkan på jorda og det skaper en vill dominoeffekt. Øya med vulkanen blir plutselig et slags dampskip og den flyter vekk mot de syv hav.

Plutselig kommer det en isbjørn rekende på et isflak, Han ser vulkanøy-dampskipet og tar kapteinsrollen. Mannskapet består av traumatiserte eksotiske dyr som var døden nær i en båtulykke. Slik burde alle tv-serier starte.

8. Hva skjedde egentlig med Mumfie

Alt jeg kan huske var at han bodde inni en hval en liten periode, var venn med et fugleskremsel og foretrakk rosa klær. Men melodien glemmer jeg aldri.

9. Mens jeg sliter med å skifte en lyspære, så har Bob & co restaurert Nidarosdomen og pyramidene i Egypt

For en mann!

10. Noen må ha røyket noe virkelig sterkt da de skapte denne serien

To menneskelignende bananer har på seg pysjamas. Og de elsker å få klemmer. Okei, men på en eller annen måte funker det. Og sangen dere, den er udødelig.

11. Disse snømenneskene ser direkte skumle ut

Barna ser enda verre ut. Jeg antar de bor i en post-apokalyptisk verden, der menneskene er laget av snø og lever av snø. De har da i det minste hunder, så det er jo flott.

12. Vi avslutter lista med tidenes mest catchye kjenningsmelodi

Eventyr med Ole, Dole, Doffen - AHA!

