Derfor bør du aldri lade mobilen helt opp

Batteriet er kanskje den viktigste komponenten i mobiltelefonen din, men det varer ikke evig. Med tiden vil det gradvis bli dårligere, og det er det ingen vei utenom. Men det finnes måter å sørge for at levetiden blir så lang som mulig.

Nettstedet Phone Arena har funnet frem en rekke tips for å forlenge levetiden til batteriet, og knuser noen myter i samme slengen.

Det viktigste å være klar over er at hvor mye du lader batteriet hver gang, påvirker hvor lenge det varer.

Lad batteriet oftere

Ikke vent til batteriet er nesten tomt, og så lade det fullt opp. Å la et mobilbatteri gå tomt er noe av det verste du kan gjøre - i stedet bør du lade det oftere og kortere. Batteriet liker seg faktisk best når det er omtrent 40% fulladet. Jo lenger bort det kommer fra dette idealet, jo verre er det for levetiden. Det vil også si at det er «sunnere» for batteriet å være 50% ladet enn 100% ladet.

Delvis lading reduserer stress og øker batteriets levetid. Du trenger ikke å lade batteriet helt fullt.

Som du kan se av tallene under bør du heller lade ofte og litt enn sjeldent og lenge. Den beste uttellingen ser det ut til å være om du lader mobilen omtrent halvveis hver gang.

Hvor mye du lader av gangen Hvor mange ladinger batteriet tåler før kapasiteten reduseres til 70% Hva dette tilsvarer i fulle ladinger 100% (fullt utladet batteri) 300-500 300-500 50% 1200-1500 600-750 25% 2000-2500 500-625 10% 3750-4700 375-470

Tallene stammer fra Battery University.

Unngå høye og lave temperaturer

Pass på at mobilen ikke utsettes for veldig høye eller lave temperaturer. Både kuldegrader og høye temperaturer påvirker cellenes evne til å holde på strøm. Allerede ved 30 grader Celsius begynner batteriet å mistrives. I praksis vil dette si at du bør unngå å legge mobilen nær varmekilder eller legge den igjen i en bil som blir varm i sola. Direkte sollys er også uheldig, så ikke legg mobilen i vinduskarmen. Hvis mulig, legg den på et kjølig sted.

Kuldegrader er også skadelig for batteriets evne til å lade seg opp. Ha mobilen på innerlomma når du er ute om vinteren.

Det er umulig å alltid unngå at mobilen utsettes for temperaturer som ikke er ideelle. Men om ikke annet er det viktig å sørge for at du lader mobilen ved moderate temperaturer. Vanlige lithium-ion-batterier kan forøvrig ikke lades i kuldegrader.

Flere gode tips

Unngå hurtiglading. Hvis du har tid, unngå kraftige ladere. En lader ment for nettbrett vil lade telefonen din lynkjapt, men det tærer på batteriet. Bruk heller laderen som fulgte med mobilen, så vil du være sikker på at du ikke skader batteriet.

Hvis du har tid, unngå kraftige ladere. En lader ment for nettbrett vil lade telefonen din lynkjapt, men det tærer på batteriet. Bruk heller laderen som fulgte med mobilen, så vil du være sikker på at du ikke skader batteriet. Ikke la mobilen ligge å lade på 100%. Du bør slutte å lade når batteriet er fullt. Dette er en god grunn til å ikke lade mobilen om natten.

Du bør slutte å lade når batteriet er fullt. Dette er en god grunn til å ikke lade mobilen om natten. Vent med å kjøpe nytt batteri til du trenger det. Batterier har begrenset levetid uansett hvordan du behandler dem.

Batterier har begrenset levetid uansett hvordan du behandler dem. Sørg for at batteriet ikke er tomt hvis du skal la telefonen ligge en stund. Det kan ødelegge batteriet. 40-50% er bra (det er vanligvis dette nivået den ligger på når den sendes fra fabrikanten).

Det kan ødelegge batteriet. 40-50% er bra (det er vanligvis dette nivået den ligger på når den sendes fra fabrikanten). Mobiltelefonen bruker mindre strøm jo lettere det er å få signal. Ligger den på et sted med god dekning, bruker den mindre strøm enn om den ligger i kjelleren.

