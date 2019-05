Denne gata har det kuleste navnet i Trondheim

Du veit veitene i Trondheim, de sjarmerende bakgatene i byen vår.

Har du noen gang stoppet opp og tenkt på de litt snodige navnene mange av dem har. Ikke? Er jeg den eneste?

Uansett, her er sju av de beste navnene:

1# Sommerveita

Sommeren kom aldri til Trondheim, kanskje gikk den seg vill i denne veita, som også fungerer som en kjekk snarvei mellom Nordre og Torvet.

Dette er en av byens eldste veiter, og hadde opprinnelig tidenes mest rock'n'roll-veitnavn: Helvetesveita. Navnet kom av en kneipe som lå der, som ble kalt Helvete - der skal det ha gått hett for seg, ifølge trondheim.no.

Etter hvert ble det etablert et bedehus i Helvete, så da passet ikke navnet like godt. Dagens navn stammer fra apoteker Otto Sommer, ifølge trondheim.no.

2# Presidentveita

Hyll Presidentveita, sjefen over alle veiter. Lider muligens av et Napoleons-kompleks, i og med at dette er en av de korteste veitene i byen.

Fra 1666 hadde Trondheim en statlig embetsmann med tittelen president som ledet byens styrende organ bestående av borgermester og rådmenn, skriver NRK.

Ikke oppkalt etter Trump, altså.

3# Kattveita

Har du ikke fått med deg at trd.by-redaksjonen er over gjennomsnittlig glad i katter? Det er vi, så da er det naturlig at Kattveita er en av våre favoritter. Har dog aldri sett én eneste pusekatt der. Skuff..... Så derimot en lastebil som leverte varer til Burger King. Det er da.. Noe.

4# Kannikestrete

Hvorfor kan ikke jeg strete når... Æsj. Kommer ikke på noe ordspill. Det er et artig navn og jeg liker det, derfor havner det på lista. Punktum.

Navnet kommer for øvrig av ordet kannik - en person som var medlem av presteskapet i domkirka. Mange av prestene bodde her i eldre dager.

5# Fotveita

Den eneste veita som deler navn med en kroppsdel må selvsagt havne på lista. Det eneste som er litt skuffende er at den ikke er oppkalt etter mannen med byens største fot. Ifølge NRK er veita antageligvis oppkalt etter en av de første gårdene i strøket.

6/7# Nedre/Øvre enkeltskillingsveita

Plass nummer seks og syv går til Enkeltskillingsveitene.

Navnet stammer fra vertshuseier Ole Eriksen Øren. Han var antageligvis kjent for å selge brennevin for én skilling, og han fikk derfor kallenavnet Ole Enkeltskilling. Det gir tydeligvis heltestatus i Trondheim, i og med at to veiter har blitt oppkalt etter brennevins-baronen.

Det gir han selvfølgelig også en velfortjent plass på denne lista.





Denne saken ble først publisert i juli 2015, men vi deler den igjen for våre lesere!