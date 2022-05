I 2016 startet Emmanuel Odei NK Sportswear i Trondheim, da under navnet «Neroking apparel».

Men under pandemien stoppet det helt opp. Gründeren la i praksis ned klesmerket.

– Covid var dårlige tider for meg, og jeg måtte legge om strategien, sier Odei, som designer alle plaggene til klesmerket sitt selv.

Odei sier midler bare forsvant under pandemien. Da startet han på nytt, med nytt navn og nye designer. Foto: Ole-Fredrik Lambertsen

Pandemien ga ham, ifølge han selv, muligheten til en ny start.

Suksess i butikk

Han er personlig trener i bunn. Odei så at mange hadde de samme problemene, som klær som enten ikke passet, skled ned, var gjennomsiktige eller bare av dårlig kvalitet.

Emmanuel lager sømløse treningsklær for kvinner, som ifølge ham skal sitte bedre. Foto: Ole-Fredrik Lambertsen

Inntil pandemien kom, solgte han plaggene sine i hovedsak gjennom sin egen nettbutikk. Klærne var ikke å finne noe sted i merkets fødeby.

Men etter en «rebranding» har kvinnesportsbutikken Pretty Sporty i Midtbyen tatt inn Odeis nye kolleksjoner. Det har vært en suksess, ifølge Odei.

– Det har vært utenfor min fantasi, sier han.

Samarbeider

Butikksjef Julie Wiggen bekrefter langt på vei at salget har vært godt. Siden februar har NK Sportswear hatt sitt eget bord i butikken.

– Vi ser at plaggene hans slår ut store internasjonale merker når damer står og prøver, og de liker hans bedre. Det sier litt , sier Wiggen.

Wiggen sier hun ble imponert over hva Emmanuel hadde fått til alene. Foto: Ole-Fredrik Lambertsen

Som to lokale gründere i Trondheim, har de kunnet samarbeide tettere. Wiggen har derfor kunnet gi Odei hint om hva kundene hennes vil ha.

– Jeg har litt erfaring med å selge til damer, sier Wiggen, som har drevet den lille butikken i Olav Tryggvasons gate siden 2014.

– For Trondheim

Odei sier han har internasjonale ambisjoner, men først vil han prioritere Norge – og især Trondheim.

– Det er fra Trondheim, for Trondheim og tilhører Trondheim, og det er jeg stolt av. Jeg vil at folk skal se at dette er lokalt, sier Odei, som kom fra Ghana i 2012.

– Det er her jeg bor, og det er her barna mine bor. Jeg kunne ha flyttet til Oslo eller et større sted med større muligheter, men jeg har et hjerte for Trondheim, sier han.