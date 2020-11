- Vi skylder på media for kroppspress, men det blir for dumt

Vi bruker timevis på å scrolle, åpne apper, se på bilder og videoer … men tenker vi i det hele tatt over hva det er vi tar påvirke oss? Tenker du noen gang over at det faktisk er du selv som har ansvar over eget bruk når det kommer til sosiale medier? Vi er nok så raske på å skylde på at for eksempel kroppspress kommer fra media, og at influensere har ansvaret for å fremme meninger – og ja, til en viss grad så er det sant. Men det blir for dumt å skulle legge all skylda på media og influenserne. Jeg mener, er ikke det egentlig en stor dose ansvarsfraskrivelse? Er det ikke du selv som har opprettet dine egne profiler?

Jeg vet at mange bruker SoMe til så mangt og at man kanskje ikke ønsker eller føler at man kan slette alt mulig bare for å få litt fred. I know, jeg tenker jo sånn selv. Det er som om man har bygget seg et helt digitalt liv, og da er det vanskelig å bare takke for seg. Men da kan man i alle fall være litt bevisst på hva man ser på og hvem man faktisk følger. For om sosiale medier, si Instagram, skal få stjele så utrolig mye av tiden din i løpet av en dag – og videre i løpet av en uke, en måned, et år, et tiår … (... et liv!), så er det kanskje en idé å være bevisst på hva du fyller deg med. Er du ikke enig?

Så når du da scroller på Instagram: hva er det da som dukker opp i feeden din? Hvem er det som får lov til å påvirke deg og fortelle deg at du er (eller ikke er) bra nok? Hvem får fortelle deg at det du gjør er (eller ikke er) interessant eller kult eller spennende? Ja, vi kan snakke om denne lille responsen vi gir (eller ikke gir) hverandre som heter likes. Men(!) – kan vi ikke også snakke om det vi faktisk eksponerer oss selv for i feeden vår – ja, den vi faktisk har valgt ut helt selv? For er det ikke du selv som har håndplukket hvem du skal "følge" på insta? Jeg har i alle fall trykket "følg" på alle de jeg følger på min profil, og jeg er ganske sikker på at de som følger meg har valgt det samme.

Det er nemlig vi selv som velger hva som dukker opp på Instagram, nemlig ved det å velge hvem du følger. Du kan ikke bestemme hva andre skal legge ut, men du kan velge om du skal eller ikke skal følge vedkommende. Husk det. Det er ditt eget ansvar!

Jeg har i flere situasjoner gått inn og sluttet å følge profiler som jeg i etterkant har innsett har vært giftige for meg. Ikke giftige i seg selv nødvendigvis – men for min sinnstilstand, for den jeg er, for det jeg trenger og for mitt eget indre liv. For kanskje har noen profiler fått meg til å sammenligne meg selv på en negativ måte, eller jeg har blitt irritert av innholdet på feeden. Det er jo mye som kan prege oss, både negativt og positivt, ved å se andres digitale liv på de ulike plattformene. Kanskje sammenligner vi oss (og kanskje taper vi?), kanskje irriterer vi oss, kanskje føler vi oss stygge fordi andre ser så utrolig fine ut på bildene sine, eller vi føler at livene vi lever er dårligere enn de som andre fremmer via sosiale medier.

Vi kan derfor spørre oss selv: er denne profilen noe som bærer god frukt i livet mitt? Får jeg noe positivt ut av denne profilen? Hvis svaret er nei ville jeg ha sluttet å følge med en eneste gang. Velg heller de profilene som inspirerer, motiverer eller gleder deg! Velg profiler som fremmer gode verdier som stemmer overens med dine. Velg profiler som motiverer deg til å bli et bedre menneske. Velg profiler som gjør at du ønsker å yte maks, leve livet og ha det bra med deg selv. Velg selv at om så sosiale medier skal være en del av livet ditt, så skal det være noe positivt! Hvorfor følge noen som bare stjeler tiden din grunnet timevis av scrolling – også er det ikke engang en positiv input!?