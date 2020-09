Tiden er en lineær sfære, og de lærde taler til stadighet om at den eneste konstanten, er forandring.

En del endrer seg til det bedre, og noe til det verre. I dag løper jeg et aldri så lite maraton på tilbudssiden og spanderer ti ting som er kulere nå enn før.

1. Tilgangen på informasjon

Noen andre enn meg som minnes grunnskolen på 90-tallet hvor prosjektarbeid betydde kø foran nedstøvede leksikon og ambivalent bibliotekar? Eller hvor stress det kunne være å få tak i alt fra oppskrift på pannekaker til høydepunktene fra helgens Premier league eller telefonnummeret til HC i 10a? De dagene er talte. Nå er mobilen og Google i en armlengdes avstand til enhver tid.

2. Fotograferingen

Mens vi prater om mobilteknologi: Kjenner du ofte på savnet etter analoge bilder som det tok to døgn å fremkalle før man kunne samles rundt grøtfatet og stirre på ti tusen røde øyne? Trodde ikke det, nostalgien til tross. Nå kan vi ta bilder som ser okei ut on the fly, og man slipper scener som utspiller seg slik: «Sissel! Fredrik har satt fingrane fast i kommoden! Hente du apparatet?»

3. Digital lagring

Vi holder oss i det digitale littegranne til. Vel savner jeg både video- og platesjapper, fysiske kopier og følelsen av eierskap, men den moderne lagringskapasiteten og tilgjengeligheten er på mange måter de overfylte hyllenes overmakt. Vet du hva man brukte i 1997 istedenfor iCloud? PERM! P-E-R-M!

4. Å ha en idé

Om man har ambisjoner om å gjøre noe sosialt, kunstnerisk, eller for den del, forretningsmessig, og resten av teamet ikke fins i kommunen, så kan man faktisk bruke internett til å lete opp forbundsfeller i disse dager. Mens man i gamle dager kunne bli ufrivillig enstøing så skal det i moderne tid godt gjøres å ikke finne noen å eh... leke med over nett.

5. Mat- og drikkekulturen

Dette sitter langt inne for en kresen eter, men de fleste av oss begynner så smått å oppdage at det fins langt mer der ute enn overkokt husmannskost, pode, sekspakninger med Tou og Grandiosa. Å hyle etter frappé og vegansk lasagne hadde en lei tendens til å ende med flat hånd med påfølgende blødning fra øret i hine hårde.

6. Politisk korrekthet

Uten å i et sekund hevde at vi nå er på plass som et skudd i kammeret, så kan man med enkelthet si at det gjennomsnittlige moderne mennesket er mer konsekvent i tunga nå enn før. Om du trenger et bindeledd mellom minne og progresjon, bare se noen episoder av en sitcom fra 90-tallet og tell hvor mange ganger du tenker «Eh... Var DETTE greit?»

7. Å være nerd

Om det var The big bang theory eller andre bidragsytere som satte de blodfattige på kartet, eller om det rett og slett bare var jordens rotasjon som plasserte kloden på et åpnere sted, er uvisst. Men man skal ikke veldig langt tilbake i tid før man fikk servert «nerd» som skjellsord, sammen med andre fordums uttalelser om legning og den slags.

8. Tatoveringer

Både tilgjengelighet, utførelse, estetikk og aksept har hatt en progressiv økning i senere tid. Back in the day var ordet på gaten at kroppskunst var forbeholdt sjøfolk, banditter, rockemusikere og Pamela Anderson, men nå pryder og begeistrer det alt fra hardinger til nerder og normies.

9. Å se på tv

Å glo tv, eller «FJERNSYYYYN» som de over femti sier, gjør vi kanskje mindre av nå – spesielt den lineære varianten. Og om noen savner klumpedeisene på 20 kilo uten fjernkontroll og med ekstra garanti for isjas og det sporadiske, lette epilepsi-anfallet, så tar jeg en gedigen rute med selvkritikk mens jeg lar de uskuldsgrønne bivåne flatskjermen.

10. Å henge på internett

Vi runder av med en ekstra post om den digitale verden. Er det noen som husker hvordan det å logge seg på det store internettet i de mer primitive tider? Etter at vi hadde hørt på at modemet koblet seg opp (som kan minne om 14 sølvgutter som synger av full hals mens de havner synkront i stemmeskiftet) så brukte man gjerne et kvarter på å KVASIR’E seg videre, og man rakk sjeldent å rendre bilder og nettsider før ordene «NOK INTERNETT, GÅ UD I DET FINA VERET!» kom fra oven.

Om du ved et kosmisk tilfelle ikke fikk det med deg, så reverserte vi problemstillingen med ti ting som VAR kulere før i sommer. Den kan du sjekke ut etterpå om du vil. Eller før. Eller i morgen. Opp til deg.