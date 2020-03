Jeg mener, de fleste under 30 hater foreldrene sine, og gjør knapt nok annet enn å begjære sin nestes hustru.

Søndagsåpne butikker blir vanligere og vanligere, og folk stjeler filmer fra internett som om de aldri har gjort annet.

Dermed trenger vi noen nye bud, som lar oss leve et syndfritt liv, uten å legge fra oss alt dette.

Her er sju bud å leve etter i 2020 - for la oss innse det, ti bud er litt for mye.

#1. Du kan ha hvilke og hvor mange guder du over hodet vil

Du kan si mye om mennesker i dagens samfunn, men om det er noe som er sikkert, så er det at flere og flere har innsett at hvilke guder du tror og ikke tror på, er fullstendig irrelevant. Folk har også innsett at hvilken gud folk tror på, ikke har noen som helst innvirkning på hvem de er. Så i 2020 er det moralsk riktige å tro på det du vil, la være å tro om du vil, og bare leve.

#2. «De som banner er mer intelligente»

(Ref denne artikkelen i Illustrert Vitenskap.)

Der du før kom til helvete om du misbrukte guds navn, og det var uhøflig å banne, har dagens unge mennesker innsett at ord er vind og egentlig ikke betyr noe som helst. Ord er banneord bare fordi vi lar det bli det, og om vi bare slutter å bry oss så mye om det, blir livet mye lettere. Ingen blir drept av at noen banner. Så i 2020 er det moralsk riktige å slutte å legge seg opp i hvordan andre snakker, og heller bare leve sitt eget liv.

#3. Søndagen skal utelukkende brukes til å gjøre alle de pliktene du ikke har rukket å gjøre i løpet av uka

I 2020 har vi ikke tid til en hviledag. Hvile kan vi gjøre når vi mister jobben til roboter. Eller når miljøkrisa endelig har tatt knekken på jordkloden. Søndagen er den ene dagen i uka vi har fri. Med andre ord er det den dagen vi har tid til å ta igjen alle deadlinene vi ikke rakk i løpet av uka fordi vi var for deprimerte. Tida går for fort i 2020, det er for mye å gjøre. Hviledagen er død.

#4. Du skal ære de du er glad i

Venner er bare familie du har valgt selv, og ikke alle er født med en god og støttende familie. I 2020 har vi innsett at om familien er giftig og destruktiv for deg, er det et alternativ å bare trekke seg stille unna, og heller ære de du faktisk er glad i. Det som faktisk betyr nye, er at folk tilfører livet ditt noe positivt, at en er glade i hverandre, og viser det. Å ære sin far og sin mor, om sin far og sin mor er kilden til alt det vonde i livet… Det er bare dumt. Gi slipp. Ær heller de i livet ditt som fortjener det.

#5. Du skal ikke slå i hjel

Okei, noen ting er fortsatt aktuelt, noen årtusener etter at bibelen ble satt sammen. Denne kan vi bare la stå, for mord er fortsatt med rette uglesett, selv i 2020.

Kommentar: «What? Har ikke ungen iPhone 11 ultra + og sko til tusen millioner?» Mikromaterialismen ruller tungt om dagen, men når vi selv er bevisste rundt fasade og image, kan vi forvente at den oppvoksende slekt ikke skal være det?

#6. Å bryte ekteskapet er helt OK, om det er riktig for deg

Vi har altså for lenge siden innsett at et usunt ekteskap eller forhold ikke bare er bortkasta tid, men også destruktivt for alle parters psykiske helse. At to mennesker skal holde sammen til døden skiller de ad, bare fordi de var glade i hverandre for 30 år siden, var alltid en tåpelig ide, og nå har folk innsett det. En skilsmisse eller et brudd er ikke et tap, det er bare en konklusjon. Forholdet er fortsatt verdt alt det det var underveis, og minnene er der fortsatt. Nå blir de bare ikke besudla av ei livstid med hat og krangling.

#7. Du skal for det meste ikke stjele

Greit, å stele er alltid umoralsk og uetisk. Men som sagt er det i dag veldig vanlig å begå noen små tyverier i ny og ne; en film her, en serie der, og plutselig er vi alle veldig kriminelle. Lovene er der av en grunn, og det er galt å stjele. Men i 2020 er det litt mindre forferdelig å stjele en film som allerede har tjent milliarder på kinoer rundt om i verden. Så ikke slå deg selv i hjel i skam over at du har stjålet noen filmer, men støtt de skaperne du liker, både økonomisk og med ord. Det er mange som lever av kunst der ute, som gir oss mye glede, og så vidt har til salt i maten. Ikke stjel deres greier.

Om du bare lever etter disse budene, vil du være glad og fornøyd. For la oss innse det; ingen av oss vet om det er noe helvete uansett.