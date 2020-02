Mathilde: - Der du investerer kjærligheten din, investerer du også livet ditt

Det var en av disse mørke vinterkveldene at jeg satt med en god kopp te og hørte på musikk. For meg er det Mumford & Sons som trumfer om dagen, kanskje spesielt om høsten og vinteren. Og da ble jeg påmint dette sitatet fra en av sangene deres: Where you invest your love, you invest your life.

Det har for meg tidligere bare hørtes ut som pene ord, men denne gangen stoppet jeg opp og tenkte over det som ble sunget. Og fikk en åpenbaring. Noe så enkelt sagt, og med så mye sannhet. Der du investerer kjærligheten din, investerer du også livet ditt.

Vi har kun ett liv her på jorden, i alle fall innenfor det som måles fra fødsel til død i den kronologiske tiden vi mennesker tilhører i dag. Hvordan vi velger å bruke denne tiden er opp til hver enkelt. Hvor setter du inn ressursene dine? Hvor setter du av tiden din, arbeidskraften din og omtanken din? Svaret på det vil være variert ut ifra hvem du spør og ut ifra hvilke verdier vedkommende har så klart.

For meg handler det om å investere tid i ting som jeg føler er viktige for meg. Være det å møte venner, bruke tid med ektemannen og familien min, reise på turer for å oppleve verden eller lese ei god bok. Jeg verdsetter frihet til å kunne styre min egen hverdag, til å gjøre som jeg vil og ikke la meg styre av det samfunnet ønsker av meg.

Jeg investerer arbeidskraft innenfor de feltene jeg er nysgjerrig på og som jeg føler har verdi – være det skriving, dans, trening eller musikk. Jeg legger inn en innsats for å lære noe nytt og strekke meg lengre.

Jeg investerer omtanke til tema som jeg brenner for, og for mennesker rundt meg.

Jeg investerer kjærligheten min til de nevnte tingene, og dette er hva som former livet mitt.

Det er jo naturlig at mennesker prioriterer de tingene man elsker, mennesker, hobbyer, jobb eller materialistiske ting. Vi mennesker setter ofte det vi elsker først.

Og vi mennesker kan elske så mangt. Vi kan elske hverandre. Vi kan elske noe vi holder på med. Vi kan elske ting som er abstrakte og ting som er konkrete. Vi kan elske penger, trening, sjokolade og gode turer i fjellet. Og så er det jo en gang slik at hvis du som eksempel investerer kjærlighet til jobben din, da er det naturlig nok også der du investerer tiden din. Og ettersom livet er styrt av tid, er det altså der du investerer livet ditt.

Så er du en av dem som elsker tingene dine? Elsker bilen din, huset ditt, klærne dine, de fine møblene og interiøret som du investerte hundrelapper på fra C.I. Pedersen?

Jeg anser meg selv som en smule materialistisk. Jeg verdsetter tingene mine og ønsker å være takknemlig for det jeg har. Men jeg ønsker ikke å elske ting!

«Ting er laget for å bli brukt. Mennesker er til for å bli elsket. Da er det ikke rart det blir kaos i verden når mennesker blir brukt og ting blir elsket»– Ukjent

Vil egentlig det å elske materialistiske, kalde gjenstander uten sjel og liv gi oss det vi egentlig søker og trenger? Jeg tror nemlig ikke det. Ting vil aldri kunne svare oss og gi oss kjærlighet tilbake. Og hva er da vitsen med investeringen? For er ikke litt av poenget med å investere i noe, nettopp det å få noe tilbake?

Så hva investerer du kjærlighet til? Eller, på et mer dagligdags språk: Hva er det du elsker? Hva prioriterer du? Hva setter du høyest? Er det tingene du eier? Penger? Huset ditt, den fine bilen, klærne? Eller er det menneskene du omgås, opplevelsene, relasjoner og gode dialoger?

Jeg har et sitat som følger meg hvor enn jeg går, nemlig at det hjertet er fylt av taler munnen. Jeg tror det du investerer kjærlighet til er noe som videre fylles opp inni deg, som du tenker mye på og som du videre uttrykker gjennom hvordan du ter deg og hva du sier. Og talen uttrykker noe vi har inne i oss. Jeg leser og forstår ofte mennesker ut ifra ting de sier, og hva de fyller dialogene med. For det som kommer ut er faktisk viktig, tror jeg. Og da er det ikke nødvendigvis å være forsiktig med hva du sier, for det du sier er jo i utgangspunktet resultatet og frukten av det du bærer i deg fra før. Det handler om det indre livet. Det handler om hva du fyller hjertet med, hva du investerer kjærlighet til og som videre blir måten du lever livet ditt på. Altså vil det du elsker være synlig for mennesker rundt deg via det du sier og gjør.

Så hva har du i deg? Hva fyller du hjertet ditt med? Hvor og til hva investerer du kjærligheten din til?

Mitt konkrete tips til deg i dag er å ta tankene dine til fange, kanskje til og med skrive ned, sort på hvitt, og se hva som kommer. Hva er det jeg elsker? Og hvordan preger dette hvordan jeg lever livet mitt på? Investerer jeg kjærlighet til de rette tingene? Investerer jeg livet mitt slik jeg faktisk ønsker? For der du investerer kjærligheten din, der investerer du faktisk ditt eget liv.