Mathilde: - La oss kjempe i mot vinterdepresjon og strekke oss mot lysere dager

Jeg vet ikke med deg, men selv har jeg ikke akkurat gledet meg til de neste to månedene. Det er nemlig de tyngste månedene å komme seg gjennom. Frem til nå har vi jo telt ned dager til jul, kost oss med romjul og gledet oss til å kaste oss inn i det nye året.

Og så står du plutselig der og stirrer vinteren i hvitøyet. Ferien er over. Det er lenge til vår og sommer. Nå skal vi alle overleve tunge uker med snø og kulde uten mye å se frem til. Dagene er korte og mørke. Det er gjerne kaldt og ubehagelig ute. Og etter en lang og god ferie føles hverdagen som en eneste og verdens aller bratteste oppoverbakke.

Ok, ja, dette var mørke tanker, I know. Men slik har jeg altså alltid gått både januar og februar i møte hvert eneste år, nemlig med den innstillingen om at vinterdepresjonen vil gripe fatt i meg og ikke gi slipp før vi er langt ut i mars måned og hestehoven endelig titter frem mellom asfaltsprekker.



Finnes det da likevel noen grep som du og jeg kan gjøre for at disse månedene skal bli litt finere? For vi kan vel ikke bare sitte her og ønske vinterdepresjon og tunge måneder velkommen, eller?

Mine beste råd til deg er også mine beste råd til meg selv, og sammen kan vi kanskje gjøre oss bevisst på hvordan å unngå den såkalte «vinterdepresjonen».

- Gjør noe produktivt

Ja, hverdagen kommer ofte brått på i januar, og da tenker jeg at det er svært viktig ikke å la hverdagen stjele tida di. Bruk dagene og kveldene hvor du har fri til å gjøre noe du føler er produktivt og nyttig for deg, for å kjenne at du lever og at du fortsatt kan styre egen tid.

Begynn på det prosjektet du ikke hadde tid til før jul. Plukk opp gitaren og lær deg en ny sang. Bak brød. Sett opp en plan for uka di. Det føles virkelig godt å komme i gang igjen, komme seg i bevegelse mentalt sett, opp av sofaen og begynne å leve igjen.

- Gå på trening

Denne vedder jeg mange gjør nå i januar likevel. Er det ikke det typiske nyttårsforsett å begynne å trene? Jeg personlig har i alle fall begynt med det, og har et mål om å holde det gående ut januar.

Dette gir meg energi, mening og mestring! Så hvorfor ikke sette seg noen konkrete treningsmål denne måneden?

- Kom deg ut i frisk luft

For min del er det fort å bli sittende inne hver eneste dag, spesielt når været er kaldt og lite innbydende utenfor vinduet. Jeg tror likevel kroppen har godt av frisk luft og bevegelse.

Kom deg ut, om det så bare er for å løpe ned til butikken og kjøpe melk. Sitter man inne hele dagen, slik jeg kan finne på å gjøre i helgene, blir dagene daff, og humøret likedan. For meg gjør det underverker bare å komme seg litt ut, puste litt frisk luft og nyte den deilige vinterlufta. Og ja, for å få dagslys! Dagene er jo så korte. Ta en rask runde rundt nabolaget etter frokost for eksempel! Senk skuldrene, la tankene fly.

- Lag deg god mat og drikke

Et av mine mål denne vinteren er å bli mer kreativ i matveien, og å få et sunnere samt mer variert kosthold. Dessuten vil det å lage middag sammen med din utvalgte kunne gjøres både gøy og hyggelig, som en daglig liten aktivitet sammen. Jeg og min planlegger sammen hva vi skal lage, dekker pent på bordet og bruker tiden sammen - ja, vi har faktisk datenight hver eneste kveld, vi.

Så koser vi oss med maten vi har laget og en god serie vi begge liker. Jeg tror det er så viktig å kose seg, kanskje litt ekstra i løpet av de korte, mørke dagene januar og februar har å by på, for til tross for at man kanskje ønsker en sunnere livsstil, kan man likevel gjøre stas på måltider og kvalitetstid.

- Heng med venner og familie

Dette er lett å gjøre på sommeren, for da er alle gira på livet og vil ut å bade, kjøpe is og finne på morsomme ting. På vinteren, however, virker det som folk er litt slitne og tunge i kropp og sinn, og da tenker jeg at det er enda viktigere at man er sammen!

Dra med deg venninna ut på cafe, dra på kino en onsdagskveld, avtal å gå en tur sammen for å catche up (og slå to fluer i en smekk), inviter venner på spillekveld midt i uka... Slike ting! Bruk tid med mennesker. Jeg tror ingenting er bedre enn det.

- Reise

Daniel og jeg forsøker å reise så mye vi kan så lenge lommeboka og tiden strekker til. Det hjelper så mye på humøret å ha noe å se frem til - om så bare det å reise en tur på hytta, liksom! Jeg tror det er noe med det å flytte litt på seg, få litt spenning og opplevelser - for vinteren er lang, dere!

Netflix røper for første gang seertallene til «The Crown» For aller første gang røper Netflix seertallene for sin mye omtalte serie «The Crown», viet dronning Elizabeth II.

- Gjør noe!

Dra på kino. Sett deg på cafe. Gå på shopping eller på museum. Dra på teater.

Jeg tror det kan være en ide å finne på ting på fritiden. Det er så fort gjort å bli liggende hjemme på sofaen og trykke «fortsett å se» når Netflix spør om du virkelig fortsatt ser på den tiende episoden av New Girl. (Ja, takk, Netflix, snurr film). Kanskje har man aller helst lyst til å ligge inne fordi det snør ute, er kaldt, surt og joggebuksa føles deilig og behagelig - men da må man forvente at humøret tar samme form som kroppen: daff daffelig daffety.

- Få døgnrytmen på plass

Etter jula har jeg snudd døgnrytmen opp-ned! Vi snakker, sove til 12, legge seg 03 - and do it all again. Så kommer hverdagen og sier: «Eh, klokka er 07.30 og du begynner på jobb om en». Så ja, det er kanskje vondt og tungt til å begynne med, men det hjelper så mye på humøret å faktisk få mer ut av dagene. Prøv, som meg, å komme deg opp så tidlig som mulig, lag deg en god frokost, gi deg selv tid til å våkne. Og prøv å vær i seng i rett tid, ikke sitte opp til 02...

Det sies at det kreves omtrent 40 dager å danne seg en vane. Og jeg er verdensmester i å gi meg på dag 35-ish. Men kanskje kan du som meg gjøre ditt ytterste for å stå fast på gode rutiner som snart kan bli til gode vaner for det nye året. Er du med? La oss kjempe i mot vinterdepresjon og strekke oss mot lysere dager!