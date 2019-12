«Mangelen på julestemning» skal ikke få lov til å ødelegge jula

Jeg har slitt med å finne julestemning. Verken julelys, lukten av pepperkaker eller julesanger har klart å bringe de barnlige forventningene til jula i meg. Er det bare slik det er å være voksen, eller er det noe jeg gjør feil? Kan man i det hele tatt presse frem julestemning?

Da jeg var barn hadde jeg en forventning til jula. Huset ble pyntet i glitrende stas, røde duker, grønt juletre med fargerike kuler og glitter på. Under treet ble det lagt julegaver i alle farger og med lapper som kunne fortelle om pakken var til meg eller noen andre. Spenningen i det hele var som sommerfugler i hele kroppen. Å, for en glede det var med jul. Spenning og forventning. Ro og glede. Familietid og godteri.

Jeg husker fortsatt første gangen julestemningen manglet. Det var vel i tidlig 20-årene at denne følelsen - denne spenningen og forventningen - vel, manglet! Julelysene, fargene, musikken… ikke engang smaken av den første pepperkaka kunne gi meg den gledelige følelsen av at jula nærmet seg. Skuffelsen var stor da jeg innså at følelsen var tapt for det året. Og året etter. Og året etter der.

Og for å være helt ærlig med deg er det lenge siden jeg kan huske at jeg faktisk hadde julestemning. I alle fall i den forstand som jeg husker det fra barndommen. Selv i dag sliter jeg med å finne denne julestemningen – ja, denne følelsen inni meg – den som minner meg på at jula nærmer seg. De siste årene har jeg bare blitt vant til det. Jeg har pratet med flere om dette, og forstått det slik at jeg ikke er alene om disse følelsene.

Men jeg har personlig tatt et valg om at denne «mangelen på julestemning» ikke skal få lov til å ødelegge jula for det! For kan man ikke feire jul og kose seg, til tross for at man ikke nødvendigvis kjenner på denne kriblingen i magen?

Jeg har lært at jeg ikke kan leve livet mitt ut i fra hvordan jeg føler det. Slik jeg så ofte påpeker så er jo følelser skiftende. De kan skifte på bare noen minutter, og hundre ganger på en dag. Dermed kan man altså ikke la seg styre og kontrollere av noe så uforutsigbart! Dette kan knyttes opp mot jula også. For meg er dette livsviktig. For ja, kanskje har jeg ikke julestemning slik jeg hadde som barn, men jula kan jo (og er jo!) en vakker tid likevel.

Det er en tid for å senke tempoet. Det er tid for å spise hva søren man vil uten å frykte mengden kalorier og sukker. Det er en tid for å være omringet av de man er glad i. Det er en tid for å gi, en tid for varme, for å spre glede, for å vise godhet og barmhjertighet. Og dere, det er en tid for å ha det gøy!

Jula er full av tradisjoner som jeg personlig verdsetter og elsker høyt. Så om jeg da ikke kjenner julestemning boble i magen så skal ikke det få stoppe meg fra å pynte pepperkaker, høre julemusikk eller se x antall halvdårlige julefilmer på netflix. Jeg kan fortsatt verdsette julelysene, nynne med til julesanger og tenne lys i mørke stuer. For jula kan likeså greit være en tid for familiestemning, kjærlighet, vinterstemning eller rett og slett bare avspenning etter et hektisk år.

Jeg jobber med å legge fra meg negative miner over å ha mistet den barnlige julegleden, og jobber videre med å se julen for alt det gode som er å finne. Jeg skal nemlig huske på at det finnes mennesker som gruer seg til jul – mennesker som ikke har noen å feire jula med eller som er ensomme. Det er verre med dem. Jeg skal da ikke sutre over mangel på julestemningen. For jeg har faktisk en varm stue å sitte i når freden senker seg den 24. desember. Jeg har familie og nære å feire sammen med. Jeg har mer enn én pakke som venter meg under juletreet. Jeg har penger og tak over hodet.

Debatt: Marianne (19): - Jeg smiler tross «min forferdelige situasjon» - Enten så blir du mislykket, ensom, isolert, en trist historie, eller så er du en stor inspirasjon og unntaket.

Så det at julestemningen mangler i år slik som i fjor får bare være. Hvis du er som meg – savner og mangler denne julestemningen – så kan du som jeg skifte litt fokus. La oss heller tenke over freden vi går i møte. La oss nyte de vakre, harmoniske tonene som radioen spiller av julesanger. La oss huske å være takknemlige for at jula er som den er, om vi så føler det eller ikke.

Nå er det bare dager igjen til jul. Snø eller ikke, julestemning eller ikke, ribbe eller pinnekjøtt… Jula kommer en gang i året. La oss nyte den for alt den er verdt. Og med dette ønsker jeg deg en gledelig, nydelig jul.

Mathilde skriver ukentlige debattinnlegg for Trd.by. Vil du lese flere innlegg, finner du dem her.