Mathilde (26): - Jeg husker at som barn var det en liten evighet å vente til jul hvert år. Nå går det nesten litt for fort

Det sies jo at adventstid er det samme som ventetid. Vi teller ned antall søndager til jul, og tenner et lys hver uke. Adventstiden blir ofte snakket om som en rolig og fredfull tid, men er det egentlig sånn?

Er vi egentlig så rolige og fredfulle inni oss som vi forsøker å fremme ved å tenne de lilla adventsstakene våre, drikke te under pledd og se julekalender på tv?

Jeg personlig oppfatter desember som en svært travel måned. Adventstiden er kanskje det vi i teorien forbinder med ventetid, men jeg ser få mennesker som venter. Vi har jo faktisk ikke tid til å vente, har vi vel? Ukene flyr jo unna! Vi har eksamen. Barna skal ha tentamen. Vi skal bake julekakene. Det er julebord med jobben. Vi må kjøpe ny kjole, for kjolen fra i fjor har blitt for liten. Vi må handle julegaver – og de må pakkes inn. Vi må skrive kort, vi må gjøre ditt og vi må gjøre datt.

Og midt i alt kaoset, alt stresset, alle tingene som bare må gjøres og fikses før jul, så glemmer vi kanskje at desember i seg selv er en like stor del av livet som de andre. Desember er den siste biten av en helhet i tolv deler. Desember er vår siste måned av året.

2019 er snart over, dere! Hvordan ønsker du å bruke denne siste tiden? Ønsker du å løpe frem og tilbake fra butikk til butikk, bære tunge handleposer, svette og stresse og telle ned til jul med gråt og stress i brystet? Eller kan desember være noe helt annet enn det? Ja, hvis vi bare velger det? Hvordan kan vi egentlig bruke denne siste tiden av det året som har kommet og gått?

Jeg for min del ønsker å bruke denne siste måneden av året til å senke både skuldre og tempo helt ned. Jeg ønsker å bruke tiden på å tenke tilbake på det året som har vært, og faktisk gjøre litt etterarbeid. Hva har vært bra? Hva har vært tungt? Har jeg faktisk klart de målene jeg har satt meg? Og eventuelt, hvorfor ikke?

Grunnen til at dette blir viktig for meg nå mot slutten av året er nettopp fordi tiden stadig øker tempo i livet mitt. Kanskje har det med det å bli voksen å gjøre. Jeg husker jo godt at som barn var det en liten evighet å vente til jul hvert år. Nå går det nesten litt for fort, og jeg må stoppe opp og utnytte de korte dagene til det fulle. Hvis jeg nå velger å rives med på stresset av adventstida er faktisk 2020 snart både begynt og over like fort som det kom, på samme måte som at 2019 bare raste av sted.

Jeg tror etterarbeid er viktig. Jeg tror det nesten er litt nødvendig, for ikke å føle at du mister helt kontroll over tiden som kom og gikk. Hva har egentlig skjedd det siste året? Hvordan har du som person vokst, hvordan har livet ditt utviklet seg, forandret seg, bevegd seg? Og hva vil du gjøre annerledes i 2020?

Kanskje skal vi alle sette oss ned litt, ja, kanskje bare et par minutter hver dag, og tenke tilbake på den tiden vi har bak oss. Trekk ut en hendelse, ett mål, ett minne – noe som skjedde i 2019 som du ønsker å huske på. Det er så lett å la dagene bare forsvinne, og glemme at tiden vi har hatt har vært fin! At tiden vi har hatt har vært fullt av minner og opplevelser som vi aldri får tilbake. Lett å strekke seg inn mot et nytt år og fortelle seg selv at, dette blir året. Men alle årene er jo året. Alle årene er jo del av det fine, flotte som vi kaller livet. Og de 365 dagene du har levd i 2019 har jo vært fullt av bevegelse og liv.

Så midt i alt som stresser, alle gjøremål og alt man må gjøre, kan vi også lære oss å senke skuldrene, gi slipp på «må» og «skal», og gi seg selv tid til å nyte den aller siste måneden av 2019. Det er et år vi aldri får igjen. Det er 2019 for siste gang.

Kanskje har du et par ting til du ønsker å oppfylle eller gjøre før året er omme. Kanskje var det en sjanse du skulle gripe eller et mål du har satt deg som du aldri prioriterte. Du har jo fortsatt tid. Det er fortsatt noen uker til du står der under en opplyst stjernehimmel, kjenner lukten av raketter og stjerneskudd, natt til 1. januar 2020. Men ukene flyr i adventstida, klokka tikker og dagene går. Mitt råd til deg er disse:

1. Bruk den siste tiden til å reflektere over det som har vært.

2. Bruk resten av tiden til å gjøre det som er igjen av 2019 til den beste avslutningen på et utgått år, og til den beste starten av et nytt et.

Du velger selv hvordan din adventstid skal være, vet du.