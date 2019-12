Mathilde: - Kan vi handle julegaver på en miljøbevisst måte?

Det nærmer seg jul. Ja, med stormskritt, faktisk! Det er under en måned igjen. Under en måned til vi sitter der rundt middagsbordet med ribbe og surkål og lytter til sølvguttene i bakgrunnen og kjenner på en senket fred i heimen. Under en måned til jeg sitter i sofaen hjemme hos mamma og pappa, med godteri i skåla, pledd og ullsokker og ser på Askepott.

Og det er under en måned igjen til vi skal åpne pakkene som ligger gjemt under treet. For under treet hoper det seg opp med gaver i store, store mengder. Alt fra ting vi har ønsket oss, til ting vi blir overrasket over, til ting vi blir hoppende jublende glad for, til ting vi senere glemmer at vi har fått...

For det er jo litt sånn med julegaver. Ikke alt har samme verdi og ikke alt gir like mye glede. Og derfor tenkte jeg å gi en liten liste over ting man kan gi i julegaver som ikke nødvendigvis handler om å kjøpe for å kjøpe. Jeg syns at om vi skal fortsette denne tradisjonen med å gi gaver, så skal vi også være mer bevisst på hva vi gir og hvorfor. Skal vi gi gaver bare for å gi, eller ønsker vi faktisk å formidle noe?

Jeg personlig elsker å gi gaver. Jeg liker det fordi det er en annen måte å si at jeg er glad i noen eller tenker på noen. Og ja, kanskje kan det bare være noe så enkelt som en liten oppmuntring eller ekstra oppmerksomhet rundt juletider. Hvorfor ikke, når julen uansett er tiden hvor mennesker som er glade i hverandre samles.

Så hvordan kan man gi gaver som er omtenksomme både ovenfor det menneske du gir til - men også ovenfor miljøet? For ja, det er litt viktig å tenke på, syns jeg. Kan man være miljøbevisst til jul – eller skal man liksom bare drite i det fordi det er jul?

Her kommer mine beste tips til hvordan å fokusere på det å være litt ekstra miljøvennlig i de travle førjulstider når gaver skal kjøpes inn i enorme mengder:

1. Kjøp forbruksvare

Dette står jeg virkelig ved! Velg å kjøp noe som vedkommende kan bruke, og kanskje noe de ikke unner seg daglig? Kanskje kan det være å lage en søt liten krukke med hjemmelagde karameller, kjøpe ansiktsmasker eller hudprodukter til din kjære mor, bestemor eller søster, lage en goodiebag med en god flaske whiskey og en boks sjokolade til far eller bestefar, ei flaske vin eller en boks te som en liten oppmerksomhet til ei venninne, eller ei skrivebok til den vennen som er glad i å tegne og skrive. Poenget med forbruksvaren er at det er noe man kan få glede i og som man faktisk bruker!

2. Velg kvalitet

Hvis du er nøye med å kjøpe gaver, så anbefaler jeg (til tross for at det koster mer) å kjøpe noe som er av litt god kvalitet. Velg heller å kutte ned antall mennesker å kjøpe til, og velg videre å kjøpe noe skikkelig og av god kvalitet til en håndfull mennesker du er glad i. Kjøp noe som faktisk kan bli verdsatt. Hvis man velger å kjøpe masse random ræl bare for å kjøpe noe er det mest sannsynlig at det du gir ikke blir brukt eller kanskje satt særlig pris på. Og da har du jo egentlig bare kastet bort pengene for ingenting.

3. Kjøp brukt

Og denne vet jeg at mange syns er litt rar, men for min del er det å få brukte gaver helt innafor. Jeg har jo blitt glad i gjenbruk, og finner stadig skjulte skatter på gjenbruksbutikker. Det kan være man finner en bok som man tenker at vedkommende absolutt vil elske, eller man finner et par unike sko i riktig størrelse. Legg ved en lapp og forklar hvor du har funnet gaven og hvorfor du valgte å gi den til vedkommende. Jeg hadde i alle fall ikke blitt sur om noen hadde gitt sin stemme til miljøet ved å kjøpe brukt gave til meg!

4. Gi en aktivitet

Det er jo mye man kan gjøre med noen man er glad i og som kan fungere som en kjempefin julegave. Eksempler på dette er gavekort på kino, escaperooms med jentegjengen eller booke en kjærestetur... Opplevelser går jo aldri ut på dato, og det er dessuten en nydelig måte å vise noen at du bryr deg om dem og ønsker å bruke tid med dem. Kanskje er det så enkelt som å booke kinobilletter til søstera di, eller det å ta med en ektefellen ut på en tre-retters middag med vin og et eller annet på kvelden (kino, teater, minigolf... etc).

5. Noe som varer

Bilder eller fotobok er jo noe som er veldig fine gaver, da de er evigvarende. Kjøp for eksempel en ramme og bestill opp noen bilder med gode minner du har med vedkommende, eller en fotobok med deres beste minner sammen!

Videre er det jo andre ting man kan være obs på med julegaver, og da tenker jeg på disse to:

- Det å faktisk ta vare på gavepapiret som kan gjenvinnes. Mye av innpakningen kan faktisk brettes pent sammen og brukes på nytt! Og gavepapir er jo en forbruksvare som man alltid har bruk for! Ta derfor vare på det papiret som klarer seg gjennom iveren av åpning av gaver.

- Presentasjonen av en gave har mye å si. Jeg personlig syns gavens presentasjon er en stor del av helheten. Pakk pent inn, skriv et lite kort, vis at du har gjort en liten effort, og at du ikke bare har bretta noe random inn i litt papir for så å klistre på et sticker som sier «Til mamma, god jul» liksom, bare for å ha gitt noe. Gjør det litt ordentlig. På den måten trenger ikke innholdet å være det viktigste, men tanken og hjertet bak helheten av det du gir!

Jeg for min del skal i alle fall være litt bevisst disse tingene nå som jeg går inn i julegavehandlingen for fullt.

Mathilde skriver ukentlige debattinnlegg for Trd.by. Vil du lese flere innlegg, finner du dem her.