Marie (20): - Vi trenger en digital helsesøster – også for studenter

Ikke alle problemer er like lette å prate om ansikt-til-ansikt. Noen ganger trenger man bare litt støtte og hjelp til å sortere tanker. Og det er ikke alle som føler på behovet for å gå og banke på døra hos helsesøster for å prate om problemene sine. En digital helsesøster vil kunne være et lavterskeltilbud som fanger opp de som ikke er klar for å prate om sine utfordringer ansikt-til-ansikt.

Hele 4 av 10 studenter sliter psykisk ifølge SHOT 2018 (Studentenes helse- og trivselsundersøkelse). Her fins det nok noen mørketall. Det betyr at jenta du ser sitte å notere så blekket nærmest spruter i forelesning, eller gutten som alltid slår seg løs på dansegulvet på Samfundet, kan være en av dem som sliter. Noen føler at problemene deres ikke er store nok, selv om de alltid er det. For dem kan en digital helsesøster være en god start for å få den hjelpen de trenger.

Det har blitt snakket mye om digital helsesøster i grunnskolen og på videregående, men også vi studenter kan ha godt av en digital helsesøster. I diskusjonen om unges helse fokuseres det hovedsakelig på videregåendeelever. Vi må løfte blikket og se hva som kan gjøres for å forbedre studenters psykiske helse også.

Debatt: Marie: - Kan ei selvhjelpsgruppe være noe for deg? - Har du noen gang ønsket at de vanskelige tankene du bærer på skal gå over av seg selv, liksom fordufte? De gjør sjelden det. Men du kan få det bedre herfra og framover.

En digital helsesøster vil kunne gi muligheten til å være anonym, og er lett tilgjengelig på nett. For mange er det enklere å skrive om problemene sine enn å skulle snakke om dem. Det vil senke terskelen til å be om hjelp. Om terskelen senkes, vil flere kunne få den hjelpen de trenger tidligere og da kan vi unngå at hele 40% av studentene sliter psykisk.

Studentlivet skal være fantastisk – for alle. Vi må gjøre mer for å forbedre studenters psykiske helse og en digital helsesøster kan bidra til nettopp dette!