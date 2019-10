Marie: - Kan ei selvhjelpsgruppe være noe for deg?

«Jeg tror det er mange av oss som undertrykker ting vi kjenner på fordi vi ikke orker kampen. Orker ikke å analysere og tenke over hvorfor vi føler slik vi føler», skriver Mathilde Skarsem Thrana treffende i sin kronikk 27. september.

Mathilde, jeg tror du har helt rett. I oktober måned settes fokuset på psykisk helse, gjennom Verdensdagen for psykisk helse 10. oktober. Skoler, arbeidsplasser og organisasjoner over hele landet markerer denne dagen på ulike vis. Økt fokus er bra! Men hvordan kan vi sørge for at det ikke det ikke bare blir polerte taler, boller og ballonger, men også handling?

I LINK Trondheim tilbyr vi selvorganiserte selvhjelpsgrupper for alle over 18 år. Det koster ingenting å delta, og ledes av deltakerne sammen. De møtes rundt bordet én kveld i uka. Noen kjenner på følelser som ensomhet, uro, angst, skam eller utilstrekkelighet. Felles for alle er et ønske om endring i livet, et ønske om å få det bedre.

"Det er ingen andre blant mine venner som har det sånn. Jeg er ikke normal."

Det er lett å tenke slik. De fleste av oss kjenner oss alene når problemene tårner seg opp. I selvhjelpsgruppene i LINK opplever mange et fellesskap, og at det å dele tanker, følelser og erfaringer med andre, gir styrke til å gå videre i egne endringsprosesser. «Jeg føler meg mindre alene når jeg er sammen med selvhjelpsgruppa», forteller en av deltakerne.

Alle er likepersoner i selvhjelpsgruppene i LINK Trondheim, og går ut i fra seg selv og eget liv. De som er med opplever at det å lytte til andre menneskers erfaringer, kan virke gjenkjennende og gi nye perspektiver til egen hverdag.

Når vi setter ord på det som er vanskelig, blir det tydeligere for oss hva vi føler og tenker. Samtalen og fellesskapet, og det å våge å være til stede her og nå, gjør det mulig å skape endringer for seg selv.

Mange har lett for å snakke om fortid eller framtid, men synes det er vanskeligere å sette ord på hva man føler i dette øyeblikket. Ubehagelige ting vil vi kanskje helst skyve vekk, men problemer forsvinner sjelden helt av seg selv. Når du våger å være tilstede i øyeblikket, kan du få tak i hva problemet egentlig handler om, og dermed ha mulighet til å gjøre noe med det.

Men blir problemer borte bare av å prate om dem, da? En «quick fix» hadde kanskje ikke vært så dumt. Men det er nå en gang slik at problemer krever handling, og du må selv gå aktivt inn for å gjøre en endring. Kanskje gjør det til og med vondt. Kanskje går du inn i noe som har ligget der en lang stund uten å bli bearbeidet. Men det er en gevinst oppe i dette, og den kan gi deg mot til å gå videre, mot til å jobbe for å få det bra. Dine erfaringer har også verdi for andre i selvhjelpsgruppa.

Tenk litt etter: Hva handler problemet egentlig om? Hvordan kan jeg få det bedre? Kanskje finnes det ikke noen endelig løsning. Noen problemer må man lære seg å leve med. Ved å akseptere situasjonen, frigjøres krefter til å tåle å stå i en hverdag som består av opp- og nedturer. Når du våger å kjenne etter hva som skjer med deg akkurat i øyeblikket, er du tilstede "her og nå".

Høsten kommer med stormskritt. Vi går inn i de lange, mørke månedene, og for noen kan det øke de vanskelige tankene. Kanskje kan ei selvhjelpsgruppe i LINK være noe for deg? Et ønske om å få det bedre i fellesskap med andre, er et godt sted å starte. Kanskje vil det gi deg mot til å hente fram kreftene som skal til for å styre livet i den retningen du selv vil, herfra og framover.

Tema for Verdensdagen for psykisk helse 2019 er «Gi tid». Årets kampanje har som mål å oppfordre oss alle til å bruke tiden på å gjøre ting som er godt for den psykiske helsen. Link Trondheim er et senter for selvhjelp og mestring, et samarbeid mellom Trondheim kommune og Trondheim Røde Kors.