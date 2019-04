- Kjære dere som er russ i år, her kommer noen råd om dere vil bli møtt med respekt

Kjære dere som er russ i år og dere som skal bli russ de kommende årene, her kommer noen råd jeg vil anbefale dere å følge. Om dere vil bli møtt med respekt av omverdenen.

For et drøyt år siden klaget russen på at de ble møtt med fordommer og mangel på respekt. Og jeg kan forstå at det er kjipt. Det jeg ikke kan forstå, er at russen selv ikke ser ut til å forstå HVORFOR de møte så mye fordommer.. For svaret er så enkelt at de burde kunne skjønne det. Make no mistake, dette gjelder ikke 10 av 10 russ. Men mange nok.

Når vi leser om bråk, fyll, iunødvendig meningsløse russeknuter og russelåter som direkte gjør kvinner og kvinnekroppen til noe mindreverdig, da blir du vel ikke veldig imponert, blir du vel. Det blir ikke jeg hvert fall.

Og her er hintet kjære russ. Hvis dere vil at vi som ikke er russ skal få en dose respekt for dere, gjør følgende:

Ikke lag så mye bråk, fest med måte og ha en sunn dose respekt for omverdenen Moderer inntaket av alkohol, man må ikke drikke seg full for å ha det gøy nemlig. I tillegg er massive mengder alkohol både usunt og farlig for leveren din Lag russeknuter som har godt innhold og som kan utgjøre en positiv forskjell for samfunnet. Gjør gode gjerninger for andre, det er en fin ting å bli husket for Ikke gjør ting som skader andre eller ødelegger andre personer sine ting. Vær snille og greie med både medruss og alle andre rundt Ikke lag russelåter som seksualiserer og objektifiserer kvinnekroppen, lag heller gladlåter som skaper god stemning hele mai gjennom. Sanger som oppfordrer både russ og alle andre til å være snille, gode og rause er bare supert Ikke utesteng andre russ fordi de ikke ser sånn og sånn ut, alle skal og må få være med på feiringen. Inkluder alle 120 prosent. Ingen skal være alene i russetiden. OG TA VARE PÅ HVERANDRE! Alle skal føle seg trygge og ivaretatt under en sånn feiring Kort og godt: lag en russetid basert på gode samfunnsverdier og medmenneskelighet! :)

Da får dere den respekten dere ønsker dere så sårt.

Men om dere bare kommer til å gjøre dumme ting i russetiden, så kan dere ikke forvente å få mye respekt av oss andre. Det er lov å bruke hue og være smarte. Kos dere, men ikke overdriv.

God russetid da dere!