Randi Annette: - Overleppen min er skjev, men så er den det da, tenker jeg

Jeg vet ikke om det handler om alderen, eller om det handler om hvor man bruker tiden sin på de ulike mediekanalene som finnes der ute. Et tilbakeblikk…

Da jeg var i den rette alderen, som vil si 16 år til 22 ca, så var jeg veldig usikker på meg selv utseendemessig. Ikke var jeg brun store deler av året (som mange av de jeg så opp til var. Som brukte penger på solarium og selvbruning, noe jeg aldri orket å holde ved like). Ikke hadde jeg de klareste blå øynene. Ikke var jeg blond. Leppende mine var tynne og langt ifra fyldige. Håret mitt krevde å bli stelt for å se bra ut. Ihjelbleket bare for å være blond liksom. Var jeg fin som blondine? Ikke litt engang (har jeg sett i ettertid…).

Det at jeg nå i en alder av 30 år trives med blek hud, selv om jeg har vært inne på tanken mange ganger å tatt solariuam bare for å kjenne litt på varmen nå i vinterhalvåret, så har det bare blitt med tanken. Jeg har grønne øyne, som er langt ifra blå. Men så mange fine komplimenter jeg har fått av de også. Kanskje hørte jeg det i alderen 16 til 22 også, men det gikk rett ut det andre øret igjen. I dag er jeg kjempeglad over at de er nettopp grønne. Det skiller seg litt mer ut, kanskje..

Leppene mine ja, nå skal dere høre. Overleppen min er skjev, men så er den det da, tenker jeg. Jeg har ikke planer om å endre på det. Slik er jeg skapt, tenker jeg. Lik det, hat det, få frysninger av det, jeg driter rett og slett i hva andre synes om det. Det hemmer meg ikke i hverdagen, selv om jeg ikke er 110 prosent fornøyd med dem, så vil jeg trolig bare finne andre ting å irritere meg over hvis jeg gjør noe med det.

Jeg skriver dette innlegget fordi det er stort sett kroppspress det har vært snakk om den siste uken, med tanke på norges største toppblogger Sophie Elise. Jeg har lest begge sider av saken, men jeg har ikke tenkt å gå innpå den saken i det hele tatt. Men jeg ønsker å formidle et budskap.

Det er at vi alle har et eller annet vi ikke er så veldig fornøyd med når det gjelder vårt utseende. Dersom du sliter med selvtilliten, så vil jeg anbefale å velge personer å følge på de ulike mediekanalene med et klart hode. Jeg hører jenter som er yngre enn meg sammenligne seg med Kim Kardashian: «Sjekk de leppene». «Sjekk den kroppen». «ÅHHHHH!!! DEN SMINKEN».

Om jeg har kommet meg over dette presset fordi jeg har blitt eldre, eller om det er fordi jeg velger å ikke få slike bilder i min feed, vet jeg ikke. Men det er jo ingenting å legge skjul på at dersom man følger personer som har en så stor påvirkningskraft, så vil man bli påvirket. Selv jeg som føler meg veldig trygg på meg selv og mitt utseende, kunne jeg enkelt ha blitt påvirket dersom jeg har sett det samme hver dag.

Det er jeg nesten helt sikker på. Jeg hadde garantert fått svekket min selvtillit da. Heldigvis for meg så har fått verdens beste kjæreste som liker meg for den jeg er.

Uansett, jeg vil bare at dere renser opp i deres Instagram, Facebook etc. - det er nok bedre å se fine middager enn bilder som er redigert slik at du får dårligere selvtillit enn du garantert trenger å ha – dersom det er tilfelle at du føler deg dritt hver gang du ser noe du kunne valgt å unngått å sett.

Det er i alle fall min mening.

Husk du er nydelig – akkurat slik du er (just the way you are – Bruno Mars).

