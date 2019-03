Hedwig (20): - Dette er en mulighet til å la elever forstå hva streik er, hvordan det kjennes å streike!

Jeg ble ringt opp av Adresseavisen fredag 8. mars og fikk mulighet til å snakke om skolestreik for klimaet, hvorfor den er viktig og hvorfor vi trenger den. Det jeg ikke forventet var en så sterk motstand av Trøndelags utdanningsdirektør.

I artikkelen kan man lese om hvordan vår utdanningsdirektør i Trøndelag, Vegard Iversen, har instruert alle rektorer ved videregående skoler i fylket om å føre fravær. Til dette sa han:

«Det er ikke sånn at vi ikke oppfordrer elever til å streike. At vi har ungdommelig engasjement, er bare positivt. Men elevene må lære at streik får konsekvenser.»

Det virker for meg som at vi fortsatt henger kraftig etter. Å si at du støtter ungdommelig engasjement samtidig som du aktivt jobber for å kvele det, er selvmotsigende. Høsten 2018 ble retningslinjene til opplæringsloven revidert, og under politisk fravær ble det strammet kraftig inn. Det er nemlig slik at det kun er partipolitiske organisasjoner som får gi gyldig politisk fravær, samt representant av Elevorganisasjonen.

Dette kutter mulighetene for partipolitisk uavhengige organisasjoner drastisk. Mitt lokallag kan ikke få gyldig fravær for å møte opp på landsmøtet til Natur og Ungdom, selv om det står like høyt oppe som landsmøtet til for eksempel Unge Høyre. Dette er fordi vi ikke er tilhørende et parti.

Viktige ungdomsorganisasjoner som PRESS; Amnesty Ungdom, Natur og Ungdom, og mange fler blir rammet av denne innstramningen. Så å si at ungdomsengasjement er topp lyder litt feil i mine ører. Selv etter å ha snakket om problemet sammen med Unge Høyre, FpU og AUF i Adresseavisen er ingen endringer blitt gjort. Nå strekker Vegard Iversen seg ekstra langt ut for å stanse en politisk streik, et politisk engasjement.

En skolestreik for klimaet er kanskje ikke knyttet opp til et parti, men det er fortsatt politisk. Vi er generasjonen som skal leve med konsekvensene, og vi er nå kommet til veiskillet hvor vi må velge: Skal vi fortsette slik vi har gjort, eller skal vi unngå en klimabombe? Det har blitt sagt store ord, og vist mange muskler i kjeften, men nå vil jeg faktisk se praktiske eksempler. Det kan virke lettere for ungdommen å aktivt jobbe for endring, men det er faktisk like lett for de voksne også. Mange støtter skolestreik for klimaet, et godt eksempel på dette er Utdanningsforbundet!

Alikevel kan jeg forstå at Iversen som utdanningsdirektør vil ha så mange elever som mulig tilstede på skolen. For skolen er jo viktig for utdanning, og hver enkelt persons fremtid. En streik betyr at man ikke møter opp, i dette tilfellet til skolen. Men en streik er også noe man lærer om fra bøker.

Hvorfor ikke lære om streik i praksis? Dette er en gylden mulighet til å ikke bare få ungdom ut i praktisk samfunnsfag, dette er en mulighet til å la elever forstå hva streik er, hvordan det kjennes å streike! Jeg mener at lærere burde oppfordre elever til å streike. Skoler burde gripe muligheten nå som den byr seg!

Dette er for meg blitt en skolestreik, ikke bare for klima, men også for å vise hvor viktig det er at vi som ungdommer løfter stemmen vår og engasjerer oss. En så stor motstand viser kun hvor viktig det er at vi jobber videre. Jeg oppfordrer alle, barn, ungdom og voksne til å praktisk jobbe mot en endring for det bedre. Jeg håper at så mange som mulig streiker den 22. mars og alle fredager fremover!

Engasjement ER viktig, engasjementet viser misnøye, et ønske om en endring. Å leve i en fylkeskommune som diskriminerer organisasjoner og aktivt jobber for å stanse ungdomsengasjement er en viktig kamp å kjempe!

Mitt største ønske er at vi kan jobbe sammen, ikke mot hverandre. Men nå sitter jeg her, sur og forbanna over trangsynte politikere og «voksne» som skal sette bremser i veien og kvele mitt, ditt, vårt engasjement i aktivismens navn.