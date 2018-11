«Ekkokammer - oppmuntrende men skadelig?»

I en stadig endrende mediehverdag kan det bli hektisk for folk å finne fram i jungelen av aviser, blogger og sosiale medier. Da er det et faktum at vi må bli bedre på å tenke kritisk og stille spørsmål ved det vi ser.

Et samfunn styrt av mennesker som ikke klarer å se flere sider av en sak kan i verste fall ha negative konsekvenser på samfunnets funksjonalitet og struktur.

Språkrådet omtaler ekkokammer slik: «Det dreier seg om den selvforsterkende effekten av at vi opererer i et nettverk som stort sett består av likesinnede, og at vi dermed for det meste kommuniserer med meningsfeller …» Denne effekten vil ha en negativ påvirkning på debattens nyansering og kan bidra til å skape en oppheising under ekstreme miljøer.

En slik oppheising vil kunne forsterke et negativt menneskesyn og bidra til å radikalisere utsatte grupper i både et politisk og kulturelt aspekt. Å bare høre sine egne meninger repetert i en evig sirkel vil ikke bidra til kritikk mot kritikkverdig tankegang, et viktig aspekt av en sunn samfunnsdebatt!

Ekkokammer kan ikke sies å ha store fordeler annet enn å potensielt bygge selvtillit hos personer som sliter med dette. Det kan riktignok ha en «avslappende» effekt på noen, men dette kan diskuteres hvorvidt er positivt eller ikke.

Å ha en stor sosial sirkel som fungerer som et ekkokammer vil nok for mange føles bra så framt du holder deg inne i denne boblen, helt til du bryter ut og får et ensidig verdensbilde spolert av en annen virkelighetsoppfatning eller et annet syn på ting en ditt eget.

Det kan nok konkluderes med at et ekkokammer ikke har de beste forutsetninger for god utvikling, og det er ikke nødvendigvis bra for oss å skape et ensidig verdensbilde uten hensyn til andres ideer og tanker.

Menneskets natur er nok i stor grad å søke andre med felles trekk og meninger da vi her finner lite motstand og utfordring av egen tankegang. Men med et åpent syn og kritisk tenkning kan man trene seg til å se verden med andres øyne og et kritisk blikk.

Med evnen til å vurdere egne tanker og ideer kan vi sammen skape en bedre verden.