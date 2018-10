Vi nordmenn har som resultat av årevis med reformer av lover, regler og retningslinjer fått opparbeidet bedre og bedre rettsikkerhet. Noe som er kjempebra. Samtidig har medaljen en bakside for de som ikke går på to ben.

Kjæledyr og husdyr lider fortsatt av manglende rettsikkerhet, og risikerer dermed å bli offer for grov mishandling uten at det nødvendigvis får nevneverdige konsekvenser for de skyldige. Noe jeg finner urimelig med tanke på hvor langt vi egentlig er kommet som rettssamfunn her i Norge.

Jeg er opptatt av mange saker som politiker, hvorav hjertesaken er god helse- og velferdspolitikk for funksjons- og utviklingshemmede samt eldre. Men likevel er det en sak til som får meg engasjert, og det er dyrevelferd. For også dyrene har rettigheter. De fortjener også å bli behandlet med respekt.

Å lese om hunder og katter som blir både dumpet og mishandlet opprører meg. Hvordan kan noen få seg til å ville en uskyldig og nydelig katt så vondt, eller ødelegge livet til en flott og raus hund? Jeg forstår ikke bare hvorfor så mange mennesker er så ondskapsfulle mot dyrene.

Enten vi snakker om mennesker som skaffer seg kjæledyr for moro skyld og dumper dem når de blir for mye arbeid, eller rene bøller som har det gøy med å torturere og drepe dyr bare for å ha det gøy. Det er fullstendig uakseptabelt!

Jeg har lenge ønsket å foreslå å gjøre det vanskeligere å anskaffe seg kjæledyr/husdyr. Man burde ikke skaffe seg et kjæledyr/husdyr om man ikke kan forplikte seg 100 prosent til å ivareta dyrets behov. Men jeg tror det blir vanskelig å få gjennom et slikt forslag. Da mener jeg vi må styrke dyrenes rettssikkerhet enda bedre enn før.

Og alle former for mishandling bør straffes mye hardere. Strengere bøter, strengere sanksjoner og kanskje også en eller annen form for samfunnsarbeid bør vurderes. Kanskje noen bør få fengselsstraff for å lære at dyremishandling er fullstendig uakseptabelt.

Jeg ville også foreslå en form for register som forhandlere av dyr kunne bruke for å unngå at de som mishandler dyr får mulighet til å gå til anskaffelse av nye kjæledyr/husdyr i fremtiden.

Jeg ønsker at vi girer opp innsatsen mot dyremishandling og reformerer både loven og rettsvesenet for å slå hardere ned på dyremishandling. Det er ikke akseptabelt å utnytte og/eller mishandle noen, heller ikke dyr. Ikke under noen omstendighet. På tide å styrke rettsikkerheten til dyrene!