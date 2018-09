No syns æ det e på tide at samfunnet kan bynnj å hør på ungdomma som faktisk går på skole.

Æ går på videregående skole, og i det siste så har det vært sykdom gående på skolen etter skolestart. Visst en bli syk, å e værende på skolen, blir flere og flere smitta. Og som det e i dag e hele klassen min smitta. Igår va æ syk, men mått allikavel vær på skolen. Å sitt i timen med hodepine og hoste i strekk i flere minutter va det ikke så hyggelig å sitt i klasserommet.

Så æ bestemt mæ for å gå te helsesøstra å spør om ho evt hadd kunnja sendt mæ hjem, fordi det beste hadd vært at æ hadd loggi hjem med hodepine istedenfor i klasserommet. Det her går også utover læringen æ ska få av timan æ e i, men ingenting går inn. Men av svar fra helsesøstra ble «nei» fordi det va imot reglan. Deretter gikk æ te rektor for å hør ka e årsaken te at lærera/helsesøstra ikke kan send eleva som faktisk må vær hjem pga sykdom. Rektor kunnj heller ikke gjør nå med det. Æ mått da fortsett å lid mæ gjennom skoledagen.

Da æ kom hjem va ikke æ nå særlig i form, og tenkt at neste dag må æ faktisk vær hjem, men æ mått skaff mæ legeerklæring pga. fraværsgrensa. Så æ fikk en time te legevakta i går kveld å fikk sjekka om æ va syk nok te å få legeerklæring. Nåkka æ fikk. Men æ vart skikkelig oppgitt over at det arket som sto at æ va syk på, kosta så my som 317 kr. Og for mæ som student og hybelboer vart det altfor dyrt.

Så det æ skull fram te va at etter å ha prøvd å få vær hjem fra skolen fordi æ e SYK, mått æ betal 317 krona for. Æ snakke ikke om at det her skjer bare mæ. Men æ snakke om mange flere ungdomma som oppleve det her flere gang, kanskje daglig? Det e altfor dumt! Det handle ikke lenger om oss eleva eller helsa vårres, det handle mer om å få ned fraværsprosenten.

Læringa te eleva blir svekka skikkelig om det her fortsette i lengre tid.



Innlegget er opprinnelig publisert på Karianne Furans Facebookvegg, og gjengis med tillatelse.