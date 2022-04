Erikas (22) tullevideo er sett over to millioner ganger: – Skjønner ikke helt hvorfor 😂

Erika Norwich (22) har over 50 000 følgere på TikTok og like under 10 000 på Instagram. Under aliaset @enorwich og @erikanorwich legger trondhjemmeren ut både videoer helt uten filter og livsstilsbilder.

Norwich har deltatt i flere sangkonkurranser på TV, men i desember fikk hun oppmerksomhet for noe helt annet enn hennes sangtalent 💰💰

Samtidig slipper hun snart låt sammen med en profilert realitydeltager …

Trd.by har chattet litt med Norwich om det 💬 Sjekk det ut:

Hei og hå, Erika 👋 Hvordan står det til der? 🐣 Heihei! Det går bare bra her. Akkurat våkna og skal i Pirbadet en tur før jeg tar hurtigbåten til Frøya for å besøke farfar🐣 Været i Trondheim er ikke akkurat på topp 🌧 Været, ja – ikke nevn det 🙈 Men ah, deilig! Hva skjer om dagen? Det er mye som skjer om dagen! Jeg har litt påskeplaner denne uken sammen med kjæresten, og uken etter påske drar jeg en tur til Oslo for å spille inn en låt som skal slippes 🤩 Ellers har jeg eksamen om to uker, så krysser fingrene for at jeg ruller inn en god karakter og kommer meg inn på sykepleien til høsten🤞🏼 Spennende! ✨ Forrige helg tippet du 50 000 følgere på TikTok også! Svært tall? 😙 Ja, det stemmer, og det er SÅ GØY! 😍 Så gøy at så mange vil følge med på meg og mitt rare liv! Jeg deler jo tross alt både oppturer og nedturer og viser hele personligheten min, så det føles godt å vite at jeg inspirer andre til å også være seg selv🥰 Og nå skal du slippe låt også ? 👀👩‍🎤 Jeg har jo drevet med musikk i alle år, og prøvd meg på både Idol, Mgp og flere låtslipp. Studerte musikk i Liverpool ett år da jeg var 18 også, men så ble det et lite stopp når pandemien kom … Nå har jeg jo lovet mine følgere å komme med låt når jeg fikk femti tusen følgere, så da må jeg jo nesten holde det jeg lover🤭 Har fått med meg en annen influenser, så dette blir veldig spennende!!🎵🎶💖 Ooo, mystisk 👤👤

Og den mystiske influenseren? Det er den tidligere «Paradise Hotel»-deltageren Erik Sæther, bror til kjendisstylisten Erlend Elias.

Trd.by har tidligere skrevet om Norwich i forbindelse med hennes Idol-deltakelse i 2016, som hun dro frem igjen da hun deltok i Melodi Grand Prix i 2020:

Vi omtalte henne også da hun risikerte å måtte betale 170 000 kroner i året av egen lomme da hun fikk innpass på Paul McCartney-skolen.

Hva er det sprøeste/rareste/morsomste du har opplevd i eller på grunn av sosiale medier da? 🤭 Oi, det sprøeste må vel bli da jeg og en venninne var 13 år og havnet i konfliktrådet for en uskyldig internspøk, som ikke ble så godt mottatt. Vi byttet ut hodet til en Paradise Hotel-deltager med en annens hode og tenkte der og da at det var morsomt. Det var en lærepenge om at man må være kritisk til hva man deler på nett, spesielt om det omhandler andre. Vi fikk ordnet opp, og det er bare god stemning den dag i dag😁 Det morsomste må være det vi fikk til i desember, da jeg la ut en TikTok som førte til at vi samlet inn 125 000 kr, som gikk til familier som gruet seg til jul. Det var et bevis på at sosiale medier også kan være noe positivt🌹 Ja, det var imponerende 🙌 Der la du ut en TikTok som ble delt både hos oss og i VG, vet jeg! Er det den mest likte posten din, eller hva er den? 🔥 Nei, det er den faktisk ikke! Min mest likte video er fra 2019 da jeg laget en video hvor jeg snakket engelsk og tulla med at jeg høres ut som Iphone-Siri. Den er sett 2 millioner ganger og likt av 214 000. Jeg har noen videoer som har fått millioner av visninger, uten at jeg skjønner helt hvorfor akkurat disse går «viral». 😂 Haha, wow🤩😂

I desember hadde Norwich en Spleis-aksjon som hun sa, gikk over all forventning.

Tiktok-videoen som startet det hele, gikk viralt:

@enorwich Har du mulighet så vær så snill å hjelp noen som trenger det. Ingen fortjener å grue seg til jul... ##hjelptiljul ♬ sonido original - Erika Norwich

Det er likevel denne videoen som altså er hennes mest virale:

Men du, her kommer en utfordring: vis oss skjermtiden din 😏 Ouff, dette er flaut. Til mitt forsvar har jeg hatt fri uka som var, pluss at jeg bruker telefonen til ordbok og rimordbok når jeg pugger og skriver låter😂 Får ikke 50 000 følgere uten å gjøre noe, si 😁 Ok, vi er jo Trd.by, så vi må jo spørre: Hva er det beste og verste med Trondheim ✨💩 Det beste med Trondheim må være Nidelva og Bakklandet på sommeren🛵 Jeg bor selv på Bakklandet rett ved Nidelva, og benken på den lille brygga som er utenfor hos meg har hjulpet meg mye i vanskelige tider. Der har jeg både grått, ledd og fått mye inspirasjon til å skrive 📝🌙🌅 Det verste med Trondheim må være vinteren og været. Jeg går som regel inn i vinterdepresjon når vi kommer i november, og da blir det mye tanker som jeg gjerne skulle vært foruten! Men familien min bor i Harstad der de har mørketid, så jeg skal ikke klage!🌌 🙏🙏 Hvor liker du deg best i Trondheim om du skal ut – på tur eller på byen? 💃 Om jeg skal på byen, så blir det fort Lille London!🍻 Har også vært på Circus noen ganger. Nattklubbene i Trondheim er ikke noe for meg, da må jeg si det var bedre å bo i Liverpool! Jeg liker generelt steder der man møter litt forskjellige typer mennesker og der hvor alle føler seg velkomne🙌🏽 Om jeg skal gå tur med Dennis (hunden), så blir det Ladestien🐶 Det er det fint! 🌅 Til slutt må jeg spørre: Hva er kult og ikke så kult med all oppmerksomheten du får? Det meste er kult, og det er alltid hyggelig når noen kommer bort til meg, til tross for at jeg blir ekstremt sjenert og ikke alltid vet hva jeg skal si😂 Jeg synes det er kjempe stas å lese alle meldinger og kommentarer jeg får! Det er 99% positive kommentarer og 1% som jeg må inn å slette. Lillebror Teodor på 10 år har fått mye oppmerksomhet etter videoene jeg har lagt ut av ham, og jeg er veldig opptatt av å gå igjennom kommentarer så jeg kan fjerne alt jeg ikke ønsker han skal lese. Heldigvis er det sjeldent jeg må slette noe, men det hender seg. Det som ikke er så kult er at alt jeg gjør i sosiale medier blir gjenspeilt i hva mine søsken møter når de kommer på skolen. Jeg har tre yngre brødre. Hvis jeg «driter» meg ut, er det dem som får høre det, og det synes jeg er trist. Jeg får vondt av å se mine småsøsken prøve å beskytte meg og stå opp for meg, for ingen barn skal føle ansvar ovenfor verken foreldre eller storesøsken. Nei, det kan ikke være noe særlig, men bra det er 99 prosent med positivitet 🙏 Du, tusen takk for praten! Hva skal du nå? 😄 Nå er jeg kommet meg til Frøya på hytta til farfar! Så nå skal vi spise pizza og løse kryssord😂

