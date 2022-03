En ingrediens blir forbudt i kosmetikk. Hvorfor?

[sticky]

For noen uker siden var jeg innom en velværebutikk for å kjøpe hårpleieproduktet Olaplex nummer tre. Men denne var ikke å se noe sted.

Den ansatte jeg snakket med fortalte at produktet inneholdt en ulovlig ingrediens, som gjorde at de ikke kan selge produktet lenger.

Hun ba meg komme tilbake når butikken fikk inn ny versjon. Jeg gikk tomhendt hjem, mens tankene vandret om hva alt dette egentlig betydde.

Også på Tiktok var det panikk og spørsmål.

Under hashtaggen #olaplexbanned diskuterte og spekulerte brukere rundt den ulovlige ingrediensen, og om at den kunne føre til infertilitet, aborter eller forstyrrelser hos foster.

Dessuten uttrykker flere at de har panikk for at produktet skal forsvinne for godt.

Og jeg begynner å tenke...

Hva slags ingrediens er dette, hvorfor er den blitt ulovlig, og stemmer spekulasjonene på Tiktok?

Jeg kontakter Mattilsynet for å finne ut av mer. Mattilsynet fører tilsyn med at kosmetikk produseres og selges slik regelverket sier.

Rune Jemtland, som er seniorrådgiver i seksjon kjemisk mattrygghet, forklarer at:

– Det er både EUs kjemikaliebyrå ECHA, og komiteen for risikovurdering (RAC), som har vurdert ingrediensen.

Jemtland har ikke kunnskap om de konkrete vurderingene som ble gjort av kjemikaliebyrået.

Men han kan svare på hvorfor parfymestoffet blir ulovlig i kosmetiske produkter:

– Ingrediensen er parfymestoffet buthylphenyl methylpropinal - også kalt lilial. Det har blitt klassifisert som skadelig for reproduksjon eller forplantning, sier Jemtland.

Han forklarer videre:

– Kosmetikkregelverket fastslår at stoffer som klassifiseres som karsinogene, mutagene eller har reproduksjonsegenskaper (CMR-stoffer), ikke er tillatt i kosmetikk, med mindre det gis unntak ut fra visse kriterier.

Reguleringen gjelder i EU fra 1. mars 2022, og vil bli gjennomført i Norge fra og med 21. mars.

Ifølge Jemtland er det et viktig risikoreduserende tiltak, som bidrar til at stoffene kan brukes på en forsvarlig måte.

– For lilial betyr dette et forbud i kosmetikk og kroppspleieprodukter, sier Jemtland.

Jemtland opplyser at det vil være 22 andre stoffer i tillegg, som har blitt kvalifisert som karsinogene, mutagene eller har reproduksjonsegenskaper (CMR-stoffer). Disse vil også bli forbudt å bruke i kosmetikk.

Men da gir det vel mening at Olaplex-fans har panikk på Tiktok?

Jemtland oppklarer:

– Hvor stor helserisiko et produkt med lilial gir, avhenger av to ting. Hvor mye og hvor lenge du utsettes for stoffet, sier han.

Men hva skjer videre med Olaplex nummer tre?

Jeg ringer til Anette Lislerud, som er produktsjef for Olaplex Norge, og markedssjef for Frends AS for å få svar.

– Kosmetikkbransjen får nyss om utfasingene med en gang de kommer på høring. Da starter arbeidet med å lage nye produkter med erstattende ingredienser for det som fases ut, før vedtaket er gjort, sier hun.

Hun forklarer at i Olaplex produktet, vil den nye være ingrediensen perfum.

– Det har ingen på effekt på håret annet en lukt, og produktet vil ikke bli svekket i ytelse, mener produktsjefen.

Hun forteller at Frends har ikke sendt ut Olaplex som inneholder lilial i år.

Men det kan imidlertid være noen butikker som har hårproduktet med denne ingrediensen i hyllene ennå.

– Men det er viktig å påpeke at de fortsatt har lov til å selge varene over disk, i noen dager til, og det er ingen grunn til panikk, sier hun.

Hun forklarer at dersom noen salonger fortsatt har produkter med lilial, etter 21. mars, vil Frends sende ut nye produkter uten ingrediensen.

