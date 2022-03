Yvonn (24) fra Trondheim lever influencer-livet i USA: – Livet er for kort til å tenke på hva andre mener

Yvonn Myren (24) har over 40 000 følgere på Tiktok. Under aliaset @yvonnm legger Myren ut glimt fra sitt liv på vestkysten av USA, utfordrer amerikanere og lar de smake på godsakene våre 🍫🍬

Som 19-åring flyttet Myren fra Trondheim til den nordamerikanske solskysten og California. Der studerte hun først kommunikasjon og markedsføring før hun landet en jobb i Google.

Nå vokser hun seg stor på Tiktok ved blant annet å vise kulturforskjellene mellom Norge og USA 🇳🇴🇺🇸

Trd.by har chattet litt med Myren om det 💬 Sjekk det ut:

God kveld, Yvonn – eller god dag …? 👋😅 Hvordan går det? Hei du! God dag blir det vel, klokken er 13:04 her i San Francisco 😄☀️Og takk som spør, her går det strålende, kom hjem fra Hawaii sent i går kveld, så jeg bare jobber og pakker ut litt 🌴 Oi-oi 🏝 Hva skjer om dagen der borte? De siste månedene har gått til mye jobbsøking, og visumsresearch (for typen som er amerikansk), siden vi flytter til Oslo i juli 🙈 Ellers så prøver jeg å gjøre det beste ut av tiden min her i USA – reiser så mye det lar seg gjøre og så klart dokumenterer dagene mine på TikTok! Åh, mye som skjer! 💃 Kan du ikke vise oss hvor du er akkurat nå? 🤳 Akkurat nå sitter jeg hjemme i leiligheten min og jobber! Har fortsatt hjemmekontor siden mange av kontorene her i USA ikke er åpne enda (som egentlig er ganske greit, for da kan jeg jobbe i pysjen hehe) Haha, herlig 😄 Du jobber i Google – hva gjør du der? 😗 Stemmer! Jeg lager norske google ads 🤓 Så neste gang du googler noe, så kaaan det hende at den annonsen som dukker opp øverst, er lagd av meg 🥳 Hehe, kult! Og de ser jeg jo mange av 🤓 Men du, du har over 40 000 følgere på TikTok, og noen tusen på Instagram. Er du blitt en skikkelig influencer også? ✨ Hahah, jeg ville ikke kalt meg selv en influencer, men jeg prøver definitivt å inspirere andre til å følge drømmene sine – slik som jeg gjorde da jeg flyttet hit! Livet er for kort til å tenke på hva andre synes og mener om ting, og man er ung bare én gang 🎉

Myren forteller at hun bare legger ut fra hverdagen sin og om hvordan det er å være nordmann i USA. Men hun utfordrer også amerikanerne om Norge:

For tiden bor hun i San Fransisco , etter to år i San Jose og to år i Santa Barbara.

Hva har du gjort for å få så mange følgere egentlig, tror du? Hmm, godt spørsmål! Jeg tror mange er interesserte i å se hvordan hverdagen i USA er 🇺🇸 Blant annet så har jeg postet om hvordan det var å graduate fra college, og hvordan det er å være med i et sorority - ting man ofte ser på film. Kanskje det er gøy å se hvordan de tingene faktisk fungerer i virkeligheten? 🤷🏼‍♀️ Så deler jeg også mye om amerikanernes perspektiv på Norge (som er gøy siden de ofte ikke vet så mye) Da må jeg jo spørre om hva som er det sprøeste/rarereste/morsomste du har opplevd i eller på grunn av sosiale medier? 👀 Det sprøeste var kanskje da MTV tok kontakt og ville ha med meg og kjæresten på et program ala «90 days fiancé», hvor de skulle filme hvordan det er å date noen fra et annet land 🤭 Fant kjapt ut etter en telefonsamtale at det ikke var noe for oss, men fortsatt kult å få tilbudet! Synes også det er rart (men mest gøy) å bli gjenkjent på gata, møtt flere av følgerne mine her i San Francisco faktisk 😍 Jøøøøss, det må jeg si 🤩 Helt generelt: Noe du har angret på noen gang? Både ja og nei. Jeg tror ikke det er sunt for mennesker å angre - alle valgene jeg har tatt har ført meg til her jeg er i dag. Angrer kanskje på at jeg ikke flytta til Miami eller noe istedet, fordi akkurat nå begynte det å regne her i SF 😭 (neida bare tuller, elsker å bo her) Haha, nei, men gode ord det 🤝 Hva er den mest likte Tiktok-en din? Min mest likte video er en super random video fra da jeg fløy hjem under pandemien på et tomt fly, den fikk 131 tusen likes og over en million views, som er helt vilt! 🤯

Wow, sprø nok flyopplevelse, men enda sprøere tall! 📈 og du tester jo amerikanerne en del i Tiktok-ene dine, og de får smake på det gode godteriet vårt. Noe som har overrasket deg når du har laget disse videoene? 🤭 Jeg tror det som overrasker meg mest når jeg tester amerikanerne er 1) hvor lite de vet om Norge, og 2) hvor mye de ELSKER godteriet vårt! Absolutt alle jeg har møtt elsker melkesjokolade, men det kommer kanskje ikke som en overraskelse – norsk sjokolade er jo den beste i verden 🥳 Tror ikke jeg kaster noen brannfakler ved å si meg enig i det 🍫 Men en utfordring: Vis oss skjermtiden din😶 Ah, bør absolutt bruke mindre tid på mobilen 🤭 Men her: Tja, synes ikke det der var så ille med tanke på at du har så mange følgere på noe du gjør med mobilen! ☺️

Så skjer det. Tidsforskjellen mellom Trondheim og San Fransisco blir for stor. Trd.bys journalist må legge seg …

Like før klokka er 17 for Yvonn, som vil si midnatt norsk tid, blir vi enige om å ta opp tråden igjen dagen etter.

God morgen igjen👋 Jeg bare fortsetter der vi slapp, jeg! Fortell oss litt mer om livet i California? Livet i California er en drøm! Her jeg bor, kan jeg stå på ski eller dra på stranda på samme dag, er så mange forskjellige landskap her. Trives veldiiig i California og skal ikke se bort ifra at jeg blir boende her for alltid (om man ser bort ifra at jeg må hjem til sommeren for å få nytt visum) 🤭🇺🇸 Hva er de største forskjellene på livet der og livet i Trondheim? 😎 Kanskje at amerikanerne er veldig utadvendte og pratsomme! Jeg elsker Trondheim, men det er jo ikke til å legge skjul på at nordmenn kan være litt innesluttet 🙈 Jeg liker å bli utfordret til å snakke med fremmede på gata eller i butikken – synes det gjør livet mer interessant og man lærer så mye av å høre andres historier! Hadde vært enklere for meg å gjøre en fem-på-gata-reportasje der borte med andre ord 🤭 Men ok, siden vi er Trd.by, så må vi spørre: Hva er det beste og verste med Trondheim ✨💩 Det beste med Trondheim må være at byen er så fin og så klart at familien min og vennene mine er der! Er alltid veldig godt å komme hjem på ferie 🥰 Det verste er kanskje … været 😝 Været, ja … 😅

Hvor liker du deg best i Trondheim, på dagtid og på kveldstid om du skal ut en tur? Siden jeg er fra Tiller, så må jeg nesten si at ingenting slår å gå til City Syd og kjøpe en softis på en varm sommerdag ☀️ Og så dra på Una og spise en pizza med jentene på kvelden 🍕 Kooos! ☀️👌 Før vi gir oss, hva er kult og ikke så kult med all oppmerksomheten du nå får? Vel, siden jeg studerte kommunikasjon og markedsføring på college synes jeg det er gøy at TikTok har gitt meg karrieremuligheter jeg ellers ikke ville fått! Det er jo tross alt sosiale medier jeg ønsker å jobbe med i fremtiden, så det er midt i blinken at jeg kan holde på med det jeg elsker å gjøre 👩🏼‍💻📷 Det som ikke er kult er … ingenting!!! Er absolutt ingenting negativt med det, er VELDIG takknemlig for alle som velger å følge meg og ta en del av hverdagen min. Føler genuint at de som følger meg er vennene mine og at vi heier på hverandre, og hva er vel bedre enn det? 👯‍♀️💕 Herlig 🤩 Men du, tusen takk for praten! 👋 Hva skal du videre nå? Nå skal jeg gjøre ferdig jobbdagen, også gå en tur til Golden Gate bridge etterpå for å se på solnedgangen! 🌁💫 Tusen takk for praten og ha en fin kveld 👋🏼

Vi er ute etter flere sosiale medier-personligheter i eller fra Trondheim. Vet du av noen som vi burde chatte med neste gang? Tips oss à trd.by@adresseavisen.no!