Plutselig skrev «alle» nettavisene om kjæresteforholdet til Helene (27) fra Trondheim: – Er jo forståelig

Helene Nygård (27) har over 376 000 følgere på Instagram. Under aliaset @hellylife legger Nygård ut glimt fra eget liv🤳

27-åringen er fra Ranheim, men flyttet fra Trondheim til Oslo for tre år siden – fordi byen er større, rett og slett.

I årevis har trønderen delt alt fra reise, nye antrekk, sminke og andre hverdagslige ting. Og i det siste har den veldig profilerte kjæresten også dukket opp der💖

Trd.by har chattet litt med Nygård om det 💬 Sjekk det ut:

Hei og hallo, Helene «hellylife» Nygård 👋 Hvordan går det?

Heihei! Her er alt bra, sola skinner og livet smiler. Hvordan går det med deg?

Sola skinner i Trondheim også! Så kan ikke klage ☀️ Opplever du ofte at folk bare kaller deg «hellylife»?

Ingenting er bedre enn det! Folk kaller meg bare Helly, blitt kalt det siden barneskolen. Jeg heter hellylife fordi det er «mitt liv» på Instagram haha. Litt kleint, men kanskje sent å skifte navn nå🤷🏼‍♀️

Enkelt for folk å forstå da 👌 Men du, skjer det mye om dagen?

Sant. Ja det skjer jo en del, hvis man skal se bort fra galskapen med krig og covid å heller snakke om det som skjer i mitt personlige liv så må jeg si at jeg ser fram til at dagene blir lengre, lysere og at det forhåpentligvis blir en sommer med en del som skjer i forhold til festivaler og reising. Men man får jo bare vente og se hvordan ting utvikler seg framover!

Ja … huff – vi krysser fingrene for gode og lysere tider 🤞

Kan du ikke vise oss hvor du er akkurat nå?

Er ute i finværet og gjør noen ærend før jeg skal på trening🌞

Deilig! Og du har jo hatt et ganske stort publikum på Instagram lenge – stort spørsmål incoming mens du er ute blant folk: Hvordan har det påvirket livet ditt?

Jeg har jo fått en del kule muligheter og opplevelser gjennom plattformen min som jeg er utrolig takknemlig for, ellers så er det ikke noe jeg går og tenker over ellers i hverdagen min egentlig 😊

Nei, skjønner, men hvilken mulighet er du mest takknemlig for at du har fått? ✨

Jeg er veldig takknemlig for muligheten til å nå ut til så mange som det jeg gjør, enten det gjelder hjertesaker eller å dele ting jeg syns bør belyses. Også er det selvfølgelig gøy å bli invitert på spennende ting, som festivaler/opplevelser og muligheten til å faktisk tjene penger på ting jeg syns er gøy! Som feks å dele ut festivalbilletter eller ta bilder av klær og makeup.

Hva er det spøeste/morsomste/rareste du har opplevd i eller på grunn av sosiale medier? 🤭

Man får jo en del spesielle forespørsler i DM, så er vanskelig å velge ut hva som kanskje er det sprøeste 😂 men det er alt fra folk som spør om de kan drikke badevannet mitt, kjøpe de brukte sokkene mine, til bare det at man får høre helt syke rykter som fremmede mennesker sitter og skriver på Jodel som har ingen rot i virkeligheten. Folk er kreative! Det skal de ha 😆

Oi, det er såpass, ja 😂 Er det noe du har angret på noen gang?

Jeg har aldri takket ja til noen av disse forespørslene, og jeg står ved valget av å ha takket fint nei eller ikke respondere disse menneskene. Jeg hadde nok følt meg shady på noe vis av å tatt imot penger for at noen skal sniffe på sokkene mine eller hva de tenker å gjøre med de 🥴

Hehe, DET forstår jeg! Jeg tenkte egentlig på om det er noe du har angret på sånn ellers ☺️ Litt uheldig med timingen på spørsmålet der 😅

Haha! Nei jeg bruker ikke tiden min på å angre på ting, ser ikke helt poenget i det. Tanken har jo streifet meg, men da tenker jeg at «ok da vet jeg det til neste gang» eller nå har jeg lært at dette er jeg ikke komfortabel med igjen i fremtiden, for eksempel. 😄

Fin innstilling det 🙌