Marens video ble sett av 3,5 millioner: – Når jeg ser tilbake på det nå … kleint!

Maren Yttersian Sletta (32) fra Trondheim har over 200 000 følgere på Tiktok. Under aliaset @mysismys legger Sletta ut i hovedsak humor-videoer – gjerne i kombinasjon med mat og drikke 🥤🍜

Sletta flyttet til Asker med kjæresten i 2019. Hun kom i mammapermisjon under pandemien. Samtidig jobbet kjæresten på sykehus. Da ble Tiktok redningen i en selvpålagt karantene.

Der har det tatt av, og pandemien ble til småbarnsliv og Tiktok-er for trønderen.

Trd.by har chattet litt med Sletta 💬 Sjekk det ut:

Jaha? 😂 Her må du fortelle mer!

Veldig rart faktisk🙈 Å laste ned tiktok var det aldri et mål å få følgere, eller å bli kjent. Men det er gøy å spre humor og glede. Virker som det var noe folk trengte i en pandemi.

Se der, ja! 🤩 Hvordan er det å ha over 200 000 følgere på TikTok?

Så koselig da ☺️ Kan vi ikke få et bilde hjemme hos deg? (Gjerne en selfie!)

Yes, det går bare bra her og 🙏 Du, skjer det mye om dagen?

Heihei! Alt er bare bra her! Enn der? ☺️

Sletta hadde bare lagt ut Tiktok-er i noen ukers tid, så tok denne videoen av:

Nå får hun nesten 100 000 visninger på hver video hun legger ut, og flere godt over – selv om hun er gått over til å prate trøndersk i videoene.

Over 200 000 har sett Jannicke Gjerden Røvik sitt lille uhell.

GØY! Tipper du ikke angrer noe særlig for å ha lagt ut den 😁 MEN – er det noe du har angret på noen gang? 👀

Angrer ikke nei. Bare kleint🙊 Ja jeg angrer på at jeg ikke var sterk nok til å stå opp for meg selv. Mot folk som ikke ønsket meg noe godt, både i barndommen og i voksen alder.

Huff, det er det nok mange som kan relatere seg til – har du noen råd til andre som kjenner på det samme? 💪

Hvis du kjenner på det at du er i en situasjon, eller at du har noen i livet ditt som ikke ønsker deg noe godt. Så er mitt råd: ikke vær redd for å kvitte seg med giftige personer, eller komme seg vekk fra negative situasjoner❤️

Takk 🧡 Det er jo mest humor du driver med på TikTok, men du har festet en video på profilen din, den hvor du tar en graviditetstest. Det var sterkt å se! Hvordan var det å legge ut den? Den skiller seg jo ganske ut fra resten av innholdet ditt

Jeg ønsket å dele graviditeten min på tiktok også. Da det er en utrolig fantastisk reise å få gå gravid. Følgerne ville jo til slutt se at magen min ville vokse også. Å nå synes jeg den tiktoken er veldig koselig å se tilbake på, nå som Aurora er her❤️

Det kan vi tenke oss 🧡 Her er en utfordring om du tør: Vis oss skjermtiden din 😈

Du vet jeg sitter mye på telefonen når skjermtiden er slått av😂!!

Slo den på nå😂 1 min!

😂😂