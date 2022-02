Tre hudpleie-trender på Tiktok: Hva funker, og hva skal du holde deg unna?

Tiktok-brukere liker å fortelle andre hva de burde gjøre. Merker og reklame lever bedre på Tiktok enn på andre flater, og brukerne er åpne for tips. Men trendene som dukker opp er ikke alltid like bærekraftige.

Vi har sjekket ut tre hudpleie-trender på Tiktok: Har de noe for seg?

1. Selvbruningsnesespray

Tandrops, vitaminer, selvbruningskrem, solarium ... The list goes on. Det er mye man kan gjøre for å bli brun uten sol, men det nyeste er tydeligvis nesespray, som inneholder melanotan, bedre kjent som «Barbie-dop».

Hva er dommen til ekspertene?

Illegalt produkt

Marian Soland Kristoffersen, kosmetisk sykepleier ved Aleris Stavanger, er SKEPTISK (ja, med caps lock!).

– Det høres ikke trygt ut, spør du meg, sier hun.

Inger Marie Skoie, hudlege og spesialist ved Dr. Skoie Hudklinikk, forklarer at sprayen er et illegalt produkt og at den ikke er godkjent for bruk:

– Melanotan stimulerer cellene til å produsere melanin, som er et pigment som gir huden farge. Dette er ikke godkjent for behandling av noen medisinske tilstander, og har vært rapportert å kunne gi mange bivirkninger, noen av alvorlig karakter. Advarsler mot bruken er gitt fra USA, Storbritannia og mange andre land.

Kan endre på føflekker

Melanotan kan gi endringer i eksisterende føflekker. Endring i en føflekk kan medføre unødvendige kirurgisk fjerning, da nettopp dette er et av de viktigste og tidligste symptom på utvikling av føflekkreft (melanom).

– Langtidsbivirkninger av medikamentet er ikke kjent, og det finnes rapporter om mulig økt risiko for melanomutvikling, sier Skoie.

– Noen bedre alternativer?

– Såkalt falsk brunfarge oppnådd ved bruk av selvbruningskremer basert på kjemikaliet dihydroxyacetone (DHA) kan være et tryggere alternativ til den ekte brunfargen man får med vanlig soling, sier Skoie.

2. Barbering av ansiktshår

Å barbere vekk alt av dun og hår (med unntak av øyenbryn) blir ofte anbefalt på Tiktok. Du skal ta et barberblad og noe serum og kjøre på. Dette skal visstnok gi mer glød og få sminken til å sette seg bedre, samtidig som du kvitter deg med dunene.

Hva mener ekspertene?

Gjør det selv

Hudpleie-tiktoker Jennifer Maria Forfang gir tommel opp:

– Jeg gjør det selv og synes hudpleieproduktene mine absorberes bedre, pluss det fungerer eksfolierende, samtidig får det sminken til å ligge finere, sier Forfang, men påpeker at det ikke er for alle.

– Det bør ikke gjøres over aktive kviseutbrudd, sier hun.

Forfang påpeker og at det kan irritere huden og gjøre den mer sensitiv ettersom det er en form for eksfoliering.

– Det kan og gi kviser hos enkelte ettersom hårene i ansiktet hjelper med å frakte olje opp til hudoverflaten, så oljen kan bli «sittende nede i poren» og forårsake kviser.

Kan ikke gjøre noe skade

Marian Soland Kristoffersen, kosmetisk sykepleier ved Aleris Stavanger, ville ikke anbefalt dette til kundene sine, selv om det har sine fordeler:

– Det øverste hudlaget vårt består av døde hudceller. Å barbere vekk dette vil øke eksfolieringen og fjerne de døde hudcellene, noe som er positivt. Med alderen trenger også huden hjelp med dette. Likevel ville jeg heller anbefalt en eksfolierende skrubb for å få fjernet hudcellene, sier Kristoffersen.

Hun påpeker at ansiktsbarbering kan være et godt alternativ for dem som vil kvitte seg med dunene, men som ikke tåler, eller vil, vokse.

– Jeg ville ikke anbefalt dette til våre kunder, da vi har andre verktøy for å oppnå resultater, men det kan ikke gjøre noe skade, sier Kristoffersen.

– Men vokser ikke hårene tilbake både tykkere og lengre hvis man gjør dette?

– Det er ingen forskning som sier at det er tilfelle, barbering påvirker ikke hårsekkene.

3. Dermaroller (hjemme)

Å rulle små nåler over huden gjentatte ganger skal visstnok hjelpe huden med å trekke mer fuktighet, fjerne arr og fine linjer og gi bedre glød. Praksisen brukes på hudpleieklinikker, men på Tiktok viser mange hvordan de gjør prosessen hjemme.

Er det innafor?

– Et kontrollert traume

Kosmetisk sykepleier Kristoffersen er skeptisk. Hennes bekymring er hygienen i det hele:

– Tanken bak en dermarull er å skape et kontrollert traume i huden som iverksetter en reparasjonsprosess som øker cellefornyelsen og kollegaenprodoksjonen.

En behandling med dermarull – eller penn, brukes for å få bedre tekstur, minske synligheten til arr og for få vekk fine linjer. Gjøres behandlingen på klinikk er alt av utstyr til engangsbruk. Dette fordi renslighet er veldig viktig.

– Kan ikke sammenlignes med klinikkbehandling

– Du får ikke samme nållengde på de rullene man kan kjøpe hjemme som de du får på klinikk. En hjemmebehandling kan ikke sammenlignes med klinikkbehandling. Man må vite hvor i hudlaget man må treffe for ønsket effekt. Tanken er god, men jeg er skeptisk med tanke på hygiene. Det er ekstremt viktig at alt er helt rent. Hvis dermarullen er skitten, kan man få bakterier inn i huden og inflammasjoner.

Kristoffersen påpeker også at man må på klinikk for å behandle arr med dermarull eller penn.

Tiktoker Forfang er nokså enig med Kristoffersen:

– Dermaruller kan funke på aknearr og så videre, men spørsmålet er hvorvidt det er trygt med tanke på om du faktisk klarer å holde dermarulleren ren nok. For klarer du ikke å holde den ren kan det bare gjøre vondt verre. Jeg har sett det funke helt supert for folk, men er litt skeptisk på grunn av faren for infeksjon.

Hvordan oppstår trendene?

Så mange trender. Nye oppstår fort. Plutselig har det tatt av.

– Hvordan fungerer egentlig den virale hudpleien?

– Det er for det meste 1–2 brukere som snakker om for eksempel barbering i en video, og så tar det helt av. Som oftest tar det av om vedkommende viser hvor mye bedre huden deres har blitt etter at de begynte med for eksempel barbering-«slugging», sier Forfang.

Her forklarer Forfang hva «slugging» er:

Stol på legen

– Så begynner flere å prøve og deler sin positive erfaring, og så vokser det enda mer og blir en trend.

– Noen råd til hva man bør være obs på når man dykker ned i hudpleie-Tiktok?

– Bare fordi det funket for noen, betyr ikke det at det kommer til å funke for deg. Et eksempel var noen som reduserte aknen sin ved å drikke klorofyll – men som helsefreak har jeg drukket klorofyll lenge og har likevel måtte gått på Isotretinoin mot min akne.

Budskapet til Forfang er klart: Ikke ta en Tiktok-trend over medisinske råd – lytt til legen din.

Samtidig – ikke vær naiv:

– Vær obs på er at folk kan poste om ting med hensikt å selge det. Det finnes en del hudleger på Tiktok som pleier å «debunke» myter; så det er fine brukere man kan følge!