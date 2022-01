Trd.by har prøvd den nye sosiale medier-appen «BeReal»

Har du tenkt at det du ser i sosiale medier er «fake», at fasaden er pyntet på? Filtre, poseringer og nøye planlagte poster utgjør fort store deler av feeden din – om det så er på Tiktok, Instagram eller Facebook.

Og akkurat det er det en ny sosiale medier-app som hevder at de vil gjøre noe med. BeReal heter den.

Appen hevder å hjelpe brukere å «oppdage hvem vennene dine virkelig er i deres daglige liv».

Skremmende? Gøy? Hvem vet egentlig lenger? Trd.by har prøvd appen i litt over en uke.

Det er en hake

Aller først, appen sender hver dag ut ett varsel på ett tilfeldig tidspunkt. Da har du liksom to minutter på deg til å ta bilde av det du gjør akkurat da.

Kanskje er du ute og nyter en god kakebuffet sånn som Trd.bys journalist var her:

Det er en hake her. Du kan kun se dine venners «BeReal»-er om du selv legger ut bilde – og blir med på moroa. Eller skrekken.

Som sagt, hvem vet egentlig lenger?

Dette er hvordan Tiktok vet hva du liker Tiktok har noen triks, ifølge en lekket rapport som The New York Times har fått se.

Etter litt over en uke i bruk, er det interessant å sammenligne tidsbruken. Instagram er det foretrukne sosiale mediet til undertegnede. Scrollingen i den appen utgjør fort noen timer mot slutten av uka. Total tid brukt i BeReal klokket inn på rett under en time, og det i en uke hvor appen ble unaturlig mye besøkt som følge av denne testen.

Noe deilig og befriende over seg

Samtidig må det tilføyes at undertegnede knapt har venner i appen (bu-hu). Da er det ikke så mye å sjekke.

Eller … det er en «oppdag»-fane hvor du kan se «bereal»-er fra hele verden.

Ja, du kan velge om det du legger ut skal være synlig kun for vennene dine eller hele verden.

Dette kan være ulikt fra person til person, men Trd.bys journalist var aldri redd for å bli oppslukt og bli sittende scrollende i timevis når hver tredje post er et bilde av en TV-skjerm med en selfie av en totalt fremmed person fra andre siden av verden.

Men venne-feeden har noe deilig og befriende over seg. Terskelen er lav, det er lagt opp til at det du poster ikke skal være et glansbilde, og du er nødt til å være med på leken for å få snoke i dine venners hverdag.

Verre er det ikke … eller er det? Hvem vet egentlig lenger.

10 000 daglige nedlastinger

Kamerarullen er helt utilgjengelig. Ja, for du må liksom «be real» da. Og bildet du legger ut blir liggende i kun 24 timer, som en story på Instagram eller Snapchat.

BeReal er en fransk oppfinnelse laget av Alexis Barreyat, og ifølge den franske avisen LeParisien har appen opplevd stor suksess allerede. Da appen ble omtalt av avisen i fjor sommer, hadde appen 400 000 nedlastinger og ble lastet ned 10 000 ganger daglig.

Siden er appen blitt omtalt blant annet hos det amerikanske tech-magasinet Mashable i USA og hos Elle i Danmark.