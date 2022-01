Hva koster det å trene i studio i Trondheim? Se hvordan prisene varierer

Det er januar og mange har som nyttårsforsett å trene mer, spise sunnere og bedre helsen. I disse tider er det storinnrykk til treningssentrene.

Starten på året betyr også gjerne tilbud på treningsmedlemskap.

Trondheim har et bredt tilbud av treningssenter å by på, men i jungelen av tilbud er det kanskje vanskelig å finne det som passer deg best. Vi har laget en liten oversikt av hva som finnes av muligheter i byen! Noen er betjente og tilbyr gruppetimer, mens andre igjen er ubetjente. Enkelte senter tilbyr også delvis bemanning gjennom gruppetimer på kveldstid.

Samtidig er det treningssenter forbeholdt visse aldersgrupper eller andre spesielle behov.

Mange av sentrene opererer med forskjellige priser, men vi har tatt utgangspunkt i et ordinært medlemskap basert på månedspris, i tillegg til studentpriser.

Crossfit Trondheim: 899 kroner for ordinært medlemsskap i seks måneder, med binding. Er du student sparer du hundrelappen. For medlemmene har de åpent gym, i tillegg til en rekke crossfit-timer.



3T: 599 kroner i måneden for ordinært heldagsmedlemskap. I tillegg kommer innmeldingsavgift på 1200 kroner, med en bindingstid på 12 måneder. For studenter under 30 år koster det 399 kroner i måneden, med innmeldingsavgift på 800 kroner. Kjeden har også en rekke andre varianter av medlemskap. Byens største kjede (13 senter i Trondheim) med det største tilbudet av gruppetimer og aktiviteter. Tilbyr også personlig trener.

Kaliber Gym: Ordinært medlemskap koster 699 kroner uten bindingstid. Med bindingstid er prisen 549 i måneden. Treningssenteret holder til på Rosten.

Crossfit Maxpuls: 549 kroner (449 for student) i måneden for basic-medlemskap, men 50 kroner avslag i måneden om du velger bindingstid på 12 måneder. På Lade har de både personlige trenere, gruppetimer og et stort crossfit-senter.

Fresh fitness: 299 kroner i måneden for basismedlemskap og trening på ett senter. For trening på alle sentre, og tilgang til gruppetimer, koster medlemskapet 339. Til 379 kroner får du også tilgang til gruppetimer. Fresh fitness har fire treningssentre i Trondheim – Valentinlyst, Lade, i sentrum og på Rosten.

Actic: Det koster 349 kroner i måneden med 12 måneders bindingstid og 399 kroner uten. Actic Gym på Saupstad ligger i samme bygg som Husebybadet, og det er fri tilgang til badet som Actic-medlem.

Impulse: For «heldag» koster det 369 kroner i måneden både med og uten bindingstid, men det er 249 kroner i oppstartskostnad om du velger uten. Impulse har ti senter i Trondheim og omegn.

Heimdal fysikalske treningssenter: 299 kroner i måneden, om du velger 12 måneders binding. Hvis ikke vil samme medlemskap, uten bindinga, koste 399 kroner i måneden. Medlemskap innebærer tilgang på alle fasiliteter, inkludert gruppetimer og veiledningstimer med fysioterapeut.

Flex gym: 249 kroner per måned for et ordinært medlemskap og 199 for studenter. Dette er et døgnåpent treningssenter, og det er delvis betjent.

Nidarø treningssenter: 299 kroner i måneden, og om du ikke ønsker bindingstid i 12 måneder, koster det 500 kroner å melde seg inn. Som medlem har du muligheten til å trene på alle sentrene. For studenter koster det 269 kroner i måneden, og uten bindingstid er det 250 kroner i engangsavgift. De er å finne på Sluppen og på Selsbakk.

Fysmed helse og trening: 295 kroner per måned og ingen bindingstid. I tillegg til egentrening i treningssal er det også fysioterapeuter tilgjengelig for ulik organisert aktivitet på ettermiddag og kveld. Treningssenteret holder til på Øya.

Risvollan trening: 295 kroner i måneden, med ett års bindingstid. For tre måneders bindingstid koster samme medlemskap 349 kroner, eller 195 kroner for studenter, i måneden. Senteret er eid og drevet av fysioterapeuter, og du betaler ingenting for å melde deg inn.

Trenher: 249 kroner i måneden, med ingen innmeldingsavgift eller bindingstid. Dette er døgnåpne, ubemannede senter, og både Trenher Nardo og Trenher Angelltrøa ligger like ved E6 Omkjøringsveien i Trondheim. I tillegg åpner de to nye senter i januar, i sentrum og på Moholt.

Lilleby treningssenter: 199 kroner i måneden, ingen bindingstid eller innmeldingsavgift. Senteret er døgnåpent og ubemannet.

Easyfit: 299 kroner i måneden, uten bindingstid og innmeldingsavgift. Kjeden har tre senter, på Buran, Byåsen og Ilsvika. Kjeden tilbyr timer med personlige trenere.

Fitnesspoint: Det koster i utgangspunktet 258 kroner i måneden for tilgang til ett av kjedens sentre. De har senter både på Flatåsen og Moholt, i tillegg til andre steder i landet. Skulle du ønske tilgang til flere senter, koster det 348 kroner i måneden. For Flatåsen-senteret tilbyr de et «koronatilbud», som vil si at et medlemskap koster 199 kroner i måneden i hele 2022.

Sky fitness: Medlemskap på senteret på Flatåsen koster 349 kroner i måneden, i tillegg til innmeldingsavgift på 199 kroner. Senteret har ingen bindingstid.

365 gym: 189 kroner i måneden, med ingen innmeldingsavgift eller bindingstid, men du kan spare 30 kroner i måneden på å binde deg i 12 måneder. Dette er et frittstående senter sentralt på Valentinlyst i Trondheim

Trondheim gym (T-gym): 188 kroner i måneden, ingen bindingstid eller innmeldingsavgift, 156 kroner med 12 måneder binding. Det enkeltstående senteret ligger på Lade og er ubemannet, men tilbyr også PT-tjenester.

Evolve Academy Trondheim: 599 kroner for ordinært medlemskap med både kampsport og gym. Vil du kun ha tilgang til gymmet, koster det 299 i måneden som ordinært medlem. Det koster en hundrelapp mer med ingen bindingstid. Er du student, sparer du en hundrelapp uansett.

Baz Lade: 595 kroner for ordinært medlemskap. Dette er et senter for deg over 30 år.

Crossfit Tordenskjold: 949 kroner i måneden med 12 måneders bindingstid.