Sent ute? Her er sju julekalendere som fortsatt er på lager

Julekalender er en tradisjon vi er mange som liker, og det er bare blitt mer og mer vanlig med julekalendre for voksne.

Det er kun to uker til 1. desember. Så kjappa på om du enda ikke har bestemt deg for hva du eller en kjær skal få i år.

Om du ikke er av typen som kjøper inn til de ulike lukene selv, har Trd.by leitet frem sju julekalendere som fortsatt er på lager.

For du er nok for sent ute til å være altfor kresen. For eksempel ble Lyko sin adventskalender «Lyko 24K Advent Calendar» med skjønnhetsprodukter utsolgt på under en time … i oktober.

1. En god nummer to?

Lyko har imidlertid en billigere variant med hudpleie-, hårpleie- og sminkeprodukter. De kaller den «Skinderella Advent Calendar» og koster «bare» 800 kroner, men produsenten oppgir at produktene er verd 4400 kroner.

2. Marshmallows-kalender

Hos Coolstuff finner vi en julekalender fylt med marshmallows med ulike smaker. Kalenderen har en uortodoks form, og det er The Mallows som står bak produktet. Denne kan være noe for dem som liker det søtt i kalenderen, men er lei tysk julekalendersjokolade.

3. For dem som verken vil ha sjokolade, sminke eller le

VG TV-serien «Ikke lov å le på hytta» ønsker å profittere på suksessen. I år har de derfor laget en kalender som går ut på å åpne en daglig utfordring som minner om de vi har sett i serien.

Kan være noe for dem som ønsker å le – eller var det motsatt?

4. Min Mote-redaksjonens favoritt …

… som ikke er utsolgt. Apropos VG, Min Mote-redaksjonen i avisen har testet ulike skjønnhetskalendere. Rituals og Kicks sine julekalendere fikk terningkast 6, men er – ja, du gjettet det – utsolgt. Likevel er det en som de ga terningkast 5 som fortsatt er på lager:

The Body Shop sin julekalender. Noe av årsaken til det kan være prisen, som er på 2000 kroner.

Dette skriver motenettstedet om kalenderen: «Her er det mange luker med produkter i full størrelse, og det er et bredt utvalg av kjedens kropps- og ansiktspleie. (…) vi forventer ordentlig innhold. Det vi savner er litt større variasjon for spenningens skyld, og noen av lukene blir litt snaue.»

5. Gira på sjokoladekalender, men en god en?

Jentene på tunet selger en kalender med 24 håndlagde sjokolade- og konfektbiter i ulike varianter. Selbu-jentene har vunnet International Chocolate Awards de siste fem årene på rad. Så dette kan være et alternativ for sjokolademumsen.

De har også en adventskalender med lakrisbiter om det er mer din kopp te.

6. Hvis du vil være i det erotiske julehjørnet

De reklamerer i alle fall for kalenderen sin som «årets frekkeste julekalender». «Sinful Classic Julekalender 2021» skal passe for deg og en heldig som vil fylle desember med overraskelser, lek og sex. Den koster 1000 kroner, men skal ha et innhold til en samlet verdi på 3000 kroner.





7. «Harry Pottah!»

Harry Potter-filmene regnes av overraskende mange som en julefilmserie. Hvis du er enig i den påstanden, er kanskje en «pop up»-bok og julekalender fra Galtvort-universet midt i blinken. Her går det visst ut på å pynte et juletre med «galtvortsk» pynt.

Den fås til og med fysisk hos bokhandlere.

Det var noen julekalendere som i begynnelsen av uke 46 fortsatt var på lager.

Vil du anbefale en julekalendere som fortsatt er på lager og som ikke er med på listen vår? Tips oss på trd.by@adresseavisen.no eller trykk på lenka i tipsboksen nedenfor.