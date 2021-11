Kan man bli likt av alle, ved første øyekast?

[sticky]

1. Vær bevisst på hvordan andre oppfatter deg

Vi kamuflerer usikkerhet med arroganse. Hvis du får tilbakemeldinger på hvordan andre oppfatter deg, kan du få en økt bevissthet om hvordan du virker overfor andre.

2. Husk banale ting

Smil er enormt viktig, det å virke interessert og å lytte. Et tips er å gjenta navnet til den du møter når dere hilser, slik at du faktisk husker hva den andre heter.

3. Bjuda på

Du må selv signalisere at du vil ha noen å være med.

Ingen kommer til å rive ned døren din og dra deg ut - du må aktivt gå inn for å skape relasjoner, og gønne på for å få et sosialt nettverk.

4. Vis engasjement

I noen settinger har man kun én mulighet for å gi et inntrykk, for eksempel på jobbintervju. Hvis du er ung, må du være ivrig, skal vi tro Egon Hagen.

Hans beste tips i en slik setting er å være nysgjerrig. Still spørsmål om stillingen, og vis at du er på jakt etter utfordringer. For noen betyr det at de må trykke litt ekstra på gassen!

Tenk konkret når du svarer på spørsmål, slik at du viser fram erfaringen din, i stedet for å si generelle klisjeer.

Og så klart, kle deg alminnelig, møt opp på tiden, og les deg opp på hva jobben er slik at du ikke virker uinformert.

5. Det er lov å angre seg

Alle sier dumme ting - vi må lære oss å kunne gå tilbake på det og si at det kom ut feil. Da har du gjort ditt! Og så er det viktig å ikke ta ting så høytidelig. Ha selvironi!

6. Førsteinntrykk er ikke endelige

Førsteinntrykk kan være feil; man trekker konklusjoner raskt, og disse inntrykkene endrer seg over tid. Vær åpen!

7. Ikke legg alle eggene i samme kurv

Finn ulike sosiale arenaer. Er du ny i en by for å studere, for eksempel - finn miljøer du kan delta i, dra på arrangementer, og ikke vær redd for å inviter med deg folk du ikke kjenner så godt enda.

