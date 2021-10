Instagram-fenomen blant unge: Derfor sletter de bildene sine

– Det er flaut å se gamle bilder av seg selv, sier Vilde Fjermestad (14).

Byas møter henne og klassekameratene Leah Møller, Shaheem Shabani og Abdullah Qassim fra niende trinn på Kannik skole i Stavanger.

Journalisten har nemlig lagt merke til at mange i denne aldersgruppen har få bilder på Instagram-profilene sine, ofte mellom 0–3 bilder.

Alle fire bekrefter at det er normalt å slette bildene sine jevnlig.

– Hvorfor gjør dere det?

– Du kan plutselig legge merke til noe du ikke liker ved bildet. Da vil du ikke ha det ute, sier Fjermestad.

– Du blir eldre, får nye klassekamerater, og da tenker du over hva de skal se på profilen din, påpeker Møller.

Av de fire er det Shabani som har flest bilder på Instagram, med 41 poster. Møller har 2, mens Fjermestad har 4. Abdullah har bare ett.

– Det er ikke så mye jeg er flau av. Men det har vært flaut når familie for eksempel har lagt ut bilder av meg før. Da har jeg spurt om de kan slette, sier Shabani.

Møller er enig:

– Ja, jeg spurte mamma om hun kunne slette et bilde av meg som hun hadde lagt ut for sånn to år siden. Det handler nok litt om at du blir eldre og har endret deg litt, sier hun.

– Er det kjipt når familiemedlemmer eller andre har lagt ut gamle bilder av dere som dere ikke har kontroll på selv?

– Det spørs litt på bildet. Babybilder er jo bare søte og du husker ikke det. Men om det er bilder fra 2–4 år siden som du ikke syns er fine er det verre, sier Møller.

– Men går dere inn og ser andres gamle bilder?

– Ikke så mye, men det er ikke så mange som har gamle bilder. Det er mange som sletter det gamle når de legger ut noe nytt, sier Møller.

– Jeg har gjort det med en kompis for å vise ham det og gjøre litt narr av ham, sier Qassim.

– Ja, du kan nesten bruke de pinlige bildene som pressmiddel. Jeg har tatt et skjermbilde fra Leah sin profil, ler Fjermestad.

Trenden gjelder ikke bare Instagram. 14-åringene bruker også Tiktok flittig.

– Sletter dere Tiktok-videoer også?

– Ikke like mye. Men hvis det er noe jeg har lagt ut som jeg ikke liker lenger, sletter jeg, sier Fjermestad.

– Jeg har videoer fra den gangen Tiktok var Musically, sier Qassim, til latter fra de andre.

– At du tør! Jeg har slettet alt jeg la ut da det var Musically. Det var skikkelig pinlig, sier Møller.

Internett er full av historie, og alle fire har vært på sosiale medier siden de var i hvert fall 13 år – noen enda tidligere.

Shabani har også gått på en blemme med en gammel YouTube-video:

– Jeg la ut en video på Youtube da jeg var sånn 10 år, som er litt flau. Men jeg har slettet brukeren, og da ligger videoen der for alltid.

– Hva syns du om det, da?

– Det går greit, for den har fått litt visninger. Men hadde jeg hatt sjansen til å slette den ville jeg gjort det.

SoMe-forsker: – Vi bygger offentlige profiler

– Sosiale medier blir brukt som referanser når man for eksempel søker etter jobb. Vi behandler våre sosiale medier som en portefølje, sier Steffen Krüger.

Krüger er førstelektor ved institutt for medier og kommunikasjon på Universitetet i Oslo. Han forsker blant annet på barn, unge og medier, medieestetikk og skjermkultur.

– Har du hørt om dette fenomenet?

– Nei. Men det høres naturlig ut. Å slette bilder fra profilen sin følger litt det som Snapchat er, med innhold som er flytende og ikke fastskrevet i profilen.

Krüger sier at han ikke vet veldig mye om akkurat denne gruppen, men påpeker at de er ekstra sårbare for det som er pinlig:

– Tidlig i tenårene er den fasen hvor mennesket opplever noe som pinlig i større grad enn andre. Det er intensiv selvobservasjon i den fasen, også av andre i samme alder, sier han, og legger til:

– I denne fasen kan jeg derfor godt tenke meg at du er veldig opptatt av hva du har stående på profilene dine.

– Noen av oss bruker Instagram mer som et minnealbum hvor vi deler minner med andre. Er det noe negativt med å drive og slette ting?

– Nei, det tror jeg ikke. Det kan jo tenkes at man har bildene et annet sted. Før i tiden fremkalte man bilder og beholdt dem i en gammel skoeske. Det gjorde min mor. Men i sosiale medier er det ikke vi selv som er i besittelse av et privat album – vi bygger offentlige profiler, sier han, og legger til:

– På sikt kan det hende at denne generasjonen, om 10–20 år, vil se tilbake på barndoms- og ungdomstiden og tenke «nå har jeg bare polerte ting igjen», og at man kanskje ikke var fri og avslappet nok. Men det blir synsing.