Sjefskokk: Dette gjør trøndere feil når de spiser sushi

Okei, sushi er oftest rå fisk og ris. Fisken ligger som regel enten oppå risen eller midt inni. Det ligger på fatet foran deg, og du skal bare frakte sushibitene derfra og inn i munnen.

Ja, og så må du ikke glemme wasabien og soyasausen, som to små omveier til kjeften.

Enkelt. Sant? Vi har alle våre metoder. Noen blander wasabien i soyasausen til og med!?

Sushi stammer fra Japan og dateres tilbake til omkring det 10. århundre.

Så hvordan spiser man sushi på ordentlig egentlig? Hvordan gjør japanerne det?

Nordmenn gjør to «feil»

Det ville vi finne ut av. Vi tok kontakt med Sabrura, som har en flust av sushirestauranter i Trondheim og stadig flere på landsbasis.

Der er Piotr Zaleski sjefskokk for alle Sabrura-restaurantene. Han har jobbet som sushikokk helt siden 1999, og har gått i lære hos japanske sushimestere i både Polen og Indonesia.

Han kan gi oss svaret.

– I japansk kultur, før de setter seg ned for å spise, sier de alltid «itadakimasu». Det betyr «jeg håper det smaker», sier Zaleski.

Det er to ting han har lagt merke til at trønderne liker å gjøre, som kanskje ikke er helt korrekt.

– Ja, noen bruker altfor mye soyasaus. De fyller opp hele bollen, hvor sushibiten nærmest bader i sausen. Og noen blander wasabi i soysausen. Det er ikke den originale måten å gjøre det på, sier Zaleski smilende.

Dypp opp ned

Så hvordan gjør man det? Vi tar for oss nigiri-sushi, den som består av en risklump med fisk oppå.

Steg 1

Og vi starter med spisepinnene – «chopstick»-ene. For noen kanskje et skummelt redskap. Hvordan i huleste holder man de?

– Den ene holder du mellom tommelen, og bør hele tiden være stabil. Den andre holder du mellom tommelen og de to øverste fingrene. Som dette, sier Zaleski.

Steg 2

Det første du gjør etter dette, er å velte sushibiten over. Nå er det wasabien.

– Wasabi er en delikat sak. For masse vil overdøve smaken – for lite vil gjøre at mindre av smaken kommer frem, sier Zaleski.

Steg 3

– Den beste strategien for dette er å påføre wasabi på én side av fisken, og den andre siden dypper du i soyasaus – opp ned, sier han.

Opp ned?

– Hvorfor opp ned?

– Fordi risen er så myk, og når du dypper det i soyasaus, vil risen kunne falle fra hverandre i sausen. Prøv derfor alltid å snu nigiri-biten over og dyppe med fisken ned, sier Zaleski.

Steg 4

Spis!

Likevel, moralen er …

Originalt, og i Japan, blir gjerne sushibitene servert med wasabi påført av kokken selv, forteller han. Der blir wasabien påført mellom fisken og risen.

– Vi anbefaler også å bruke ingefæren mellom hver sushibit for å skille smakene og rense ganen mellom bitene, sier Zaleski.

Da blir stegene noe sånn som dette:

Men så sier også Zaleski:

– Vi lever i Europa, og vi har en mer europeisk måte å spise sushi på.

– Moralen er å spise det som du vil?

– Det kan jeg si meg enig i. Men hvis du vil spise det på riktig måte, blander du ikke wasabi i soyasausen, understreker Zaleski.