Rachel har et kosthold «utenfor normen». Det deler hun med nesten 10 000 følgere

På Instagramkontoen @Rachel.Nordhus deler hun bilder av dandert vegansk mat. Med kontoen ønsker hun å vise at det å leve plantebasert ikke trenger å være kjedelig.

– I 2019 bestemte jeg meg for å starte å dokumentere familiens mateventyr, etter å ha hatt en vegansk diett i flere år. Hovedgrunnen var at våre matvaner faller utenfor normen, spesielt i Norge.

Ønsker ikke pushe noen

Med kontoen, som nå nærmer seg 10 000 følgere, ønsker hun å inspirere de som kan være fristet til å prøve å leve mer plantebasert.

– Jeg elsker at jeg kan inspirere andre til å prøve mine oppskrifter, eller å ta et skritt nærmere å leve vegansk. Jeg tror at en vegansk diett blir mer og mer normalt, nå når folk lærer mer om både de helsemessige og miljømessige fordelene.

Det var nettopp derfor Nordhus ble interessert i veganske alternativer. Etter hvert som interessen og kunnskapen har økt, har hun også blitt mer bevisst på fordelene det har for miljøet.

Nordhus understreker samtidig hun at hun ikke ønsker å pushe folk til å leve vegansk.

– Jeg tror følgerne mine liker at jeg ikke prøver å tvinge mine matvaner på noen på en belærende måte. Jeg viser bare at det er sunne og gode alternativer for dem som ønsker det.

Flere velger kjøttfritt

I 2018 kom Forbruksforskningsinstituttet SIFO ut med en rapport om kjøttfrie spisevaner, og forbrukeres tanker om det.

Forskerne bak rapporten er Annechen Bahr Bugge og Frode Alfnes.

Rapporten ser blant annet på hvor mange som har endret spisevaner til et mer kjøttfritt kosthold, og hvilke grunner folk oppgir for å velge bort kjøtt oftere.

«Surveyen viste tydelig at søkelyset på mulige negative konsekvenser av matvalg hadde effekt på respondentene. Om lag halvparten hadde endret spisemønsteret sitt de siste 2–3 årene av hensyn til egen helse», står det i rapporten.

Helse var årsaken som flest oppgir for å kutte ut eller ned på kjøtt, men miljø, klima og dyrevelferd var også en viktig faktor.

I rapporten kommer det fram at yngre og kvinner var mer tilbøyelige til å endre spisevaner som en følge av bekymringer for miljø, klima og dyrevelferd.

Men selv om flere nå velger bort kjøtt, viste fortsatt undersøkelsen at folk ser på vegetarretter som mer kompliserte.

Seks av ti mente for eksempel det var lettere å variere middager med kjøtt enn grønnsaks- eller vegetarmiddag. Nesten like mange mente det var lettere å tilberede kjøttmiddager.

Alltid vært kreativ

Nordhus sier hun alltid har vært kreativ, og har tidligere tatt høyere utdanning innenfor fashion og design.

Kreativiteten får også utløp på kjøkkenet.

– På studiet lærte jeg at inspirasjon kan komme fra overalt. Jeg blir naturligvis inspirert av andre matkontoer, bruker jeg også kreativiteten mye når jeg lager mat. Hvem elsker ikke å spise vakker mat?

Hvor planlagte matdesignene er, varierer. Og Nordhus sier at hun ikke danderer hvert eneste måltid. Kun rettene som skal deles med følgerne.

– Noen ganger har jeg en klar visjon på hvordan jeg vil det skal se ut, men stort sett begynner jeg bare og ser hvordan det ender opp.

Når det kommer til Instagramkontoen har hun også noen langsiktige mål.

– Jeg tar det et steg av gangen, men jeg har noen mål for fremtiden som forhåpentligvis vil inkludere en nettside eller en kokebok for eksempel.

Fra Melbourne til Stavanger

Nordhus kommer fra Melbourne i Australia, men fant seg en norsk kjæreste i 2003, og flyttet med han til Stavanger seks år senere. Når det kommer til vegansk mat, merker hun en stor forskjell mellom byene som er over 16 000 kilometer fra hverandre.

– Melbourne er en mer mangfoldig og mye større by, så utvalget av varer er bedre der.

Likevel merker hun at tilbudet har endret seg.

– Norge har vært trege når det kommer til plantebaserte alternativer, men jeg har absolutt merket at utvalget har økt de siste årene.

Og selv om utvalget har økt, har fortsatt Stavanger en vei å gå når det kommer til spesielt én grønnsak.

– Jeg har aldri kjøpt en dårlig avokado i Melbourne, hvor mange kan si det samme i Stavanger?