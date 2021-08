Vil gjøre det billigere å velge bort kjøtt

Etter at moren til Birkeland overtalte henne til å se dokumentaren «The best speech you'll ever hear», ble hun veganer på flekken.

– Det ble rett og slett vanskelig å forsvare det å avle opp og drepe millioner av dyr kun for egne smaksløker. Når det i tillegg er så belastende for klimaet som det er, så var valget ganske lett.

Dette var tilbake i 2011. Den gang var det noe helt annet å være veganer enn det er i dag.

Birkeland sier at tilbudet har blitt betraktelig bedre, men samtidig kan den veganske livsstilen gå hardt utover lommeboka.

– Som mor i en familie på sju rundt middagsbordet er det ikke realistisk å måtte kjøpe veganske kyllingstrimler i en pakke på 200 gram. Da må vi jo bruke 5–6 pakker til én middag, og det blir dyrt.

Skulle ønske det var billigere

Ifølge rapporten «Kjøttfrie spisevaner» fra 2018 er god smak den viktigste faktoren når vi kjøper mat i butikken. Deretter følger pris.

Birkeland skulle ønske at vegetarproduktene var like billige som kjøtt, og tror at det hadde ført til at flere valgte de produktene.

– For mange er det både lettere og kanskje nødvendig å velge det billigste alternativet. Når det ikke er så dyrt, er det enklere for folk å teste ut ting de ikke vet om de kommer til å like. Jeg kjenner flere kjøttetere som tester ut vegetarprodukter bare fordi de finner dem i halv pris-kassen på nærbutikken. Det sier jo litt, sier hun.

Birkeland bor sammen med mannen sin, og har selv tre barn i tillegg til at hun er bonusmamma til to. Når hun og mannen er alene, velger de som regel bønner, kikerter og linser, men når barna også er der går det oftere i kjøtterstatninger.

Likevel sier hun at hun tror at familiens matbudsjett ligger på det som er normalt for en familie på sju.

– Heldigvis er noen produkter billigere enn andre.

Derfor er produktene ofte dyrere

Akkurat som med kjøtt, varierer også prisene på kjøtterstatninger fra produsent til produsent. Skal du for eksempel skal handle inn til fredagstaco og trenger kjøttdeig, vil utvalget av både kjøtt og kjøtterstatninger variere.

Med et raskt søk på for eksempel Meny sine sider kommer det opp tre plantebaserte alternativer med kilopris på 129,-, 143,- og 175,-.

Skal du ha kjøtt i tacoen, har du langt flere alternativer. Den vanligste er storfekjøttdeig med kilopris på 147,-, men går du for et billigere merke har du også mulighet for å få storfekjøttdeig til 124,- per kilo. I tillegg har du mulighet til å kjøpe for eksempel kyllingkjøttdeig som har en kilopris på 71,-.

Å velge kjøtterstatninger er ofte dyrere enn å velge vanlig kjøtt.

– Det man vanligvis sier om dette, er at produksjonen av kjøtterstatninger fortsatt er liten, noe som gjør at kostnader til produksjon, distribusjon og markedsføring er høyere enn for andre produkter, sier NIBO-forsker ved divisjon for matproduksjon og samfunn, Anna Birgitte Milford.

Hun forteller at kjøtterstatningene fortsatt er å regne som nisjeprodukter som selges til et forbrukersegment med høy betalingsvilje. Samtidig får ikke produsentene like mye drahjelp.

– Produsenter av vanlig kjøtt mottar mer tilskudd enn produsenter av plantevekster, samt at det ofte er priskonkurranse mellom butikkjeder på vanlige kjøttprodukter, som gir lavere priser på disse produktene, forklarer Milford.

Vil gjøre det billigere

Dette vil MDG-politiker Ulrikke Torgersen gjøre noe med.

– Vi ønsker først og fremst å fjerne moms på vegetarprodukter slik at det blir rimeligere. Vi vet at forbrukernes adferd påvirkes av pris, og vi ønsker å se mer av den positive trender hvor flere velger vegetarprodukter, sier hun.

Torgersen, som selv er veganer, vil også at det skal bli lettere å velge plantebasert.

– Vi vil gi et større tilbud, blant annet med bedre tilgang på vegetarisk ferdigmat.

– Er det nødvendig å gjøre veganske kjøttprodukter billigere når det finnes andre alternativer som er ganske billige fra før?

– Det handler om å gjøre det mest mulig lettvint og gi flere muligheter. For en person som aldri har spist vegansk før, kan det være lettere å kjøpe for eksempel en vegetarkjøttdeig i stedet for å lære hvordan man tilbereder bønner, svarer Torgersen.

Mener det ikke er vanskelig

Birkeland er ikke i tvil om at hun kommer til å være veganer livet ut. Hun beskriver det som stressende å finne veganske produkter før, men nå lar hun seg irritere av folk som mener det er vanskelig.

– I dag er det så lett at jeg nesten blir helt satt ut av at folk synes det er vanskelig å spise plantebasert, og enda mer satt ut når folk synes det er vanskelig å spise vegetarisk.

Birkeland, som er fra Tjelta, forteller at hun flere ganger måtte i helsekosten for å finne veganske produkter tilbake i 2011.

– Nå ti år senere kan jeg gå ned på butikken her på landsbygda og kjøpe burgere, pølser, schnitzler, boller, kylling, flere typer pålegg, kjøttdeig, falafeler, iskrem, yoghurt, smør, fløte, rømme, sjokolade, ja alt, sier hun og legger til:

– Unntak finnes jo, men nå kan de faktisk kalles unntak. Før var det et unntak om man fant noe.