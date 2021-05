Et kurs i smertemestring fikk Therese til å hente ned symaskinen fra loftet

– Det startet som en tanke om at jeg ville ha noe kjekt å gjøre på om dagen. Noe som passet med min hverdag med tanke på den kroniske migrenen og hodepinen. Så jeg tok fram symaskinen.

Henter symaskinen etter smertemestringskurs

For fire år siden ble Lindø kronisk syk, noe som gjorde at hun ikke kunne fortsette i lærerjobben.

– Det ble vanskelig å være i jobben fordi jeg har såpass mange dager i måneden med migreneanfall, og jeg har alltid en hodepine som ligger bak der.

Før Lindø fant symaskinen, satt hun bare og ventet på at det skulle gå over. Hun skulle jo tilbake som lærer. Men etter en stund forsto hun at smertene ikke ville gå over. Så deltok hun på et smertemestringskurs på sykehuset.

– Så spurte de på kurset om jeg hadde noe jeg likte å holde på med. Da kom jeg på at jeg kunne jo dra ned den symaskinen.

I dag er hun veldig glad for at de pushet henne på sjukehuset.

– Det er en litt annen hverdag nå etter det kurset. Jeg prøver å finne en måte å leve best mulig når jeg har disse smertene.

Vil at det skal være unikt

Lindø har i alle år vært opptatt av gjenbruk. Selv har hun bare handlet brukt, eller sydd klær selv, de siste tre årene.

– Det ble veldig naturlig for meg at jeg skulle bruke ting jeg hadde funnet på gjenbruksbutikker da jeg skulle begynne å sy.

For Lindø er det spesielt to aspekter med gjenbruk hun liker: Det er miljøvennlig - og du finner unike skatter.

– Jeg liker at det skal være litt unikt, og ikke sånn som alle andre har.

Da hun tok frem symaskinen, var det med en tanke om at det kunne være noe i klesskapet som kunne sys om. Etter hvert begynte hun å sy av andre stoffer.

– Jeg liker at ting har en historie. Så når jeg bruker et sengetøy fra 1960-årene, er det litt kult å tenke at det får leve videre som noe annet i mange år.

Ambassadør for NMS Gjenbruk

Instagram-kontoen starter hun i november 2019, som en slags dagbok der hun kan holde oversikt over hva hun har sydd. Gjennom kontoen, har hun kommet i kontakt med andre som også er opptatt av både sying og gjenbruk.

Gjennom Instagram tok hun også kontakt med NMS Gjenbruk, som hun i dag er ambassadør for.

– Jeg sendte bare en e-post til NMS Gjenbruk og fortalte hvem jeg var og at de kunne kikke på Instagram-kontoen min hvis de ville det. Så ble de veldig interesserte.

Lindø finner stoff og klær i bruktbutikkene og gir dem nytt liv. Disse klærne blir delt på NMS Gjenbruk sin Instagram, sånn at folk kan se hva man kan lage av brukte plagg.

Håp for framtiden

For et par uker siden startet Lindø et enkeltpersonsforetak med samme navn som Instagram-kontoen: Håp Redesign Syrom.

Ideen om å prøve selge noe av det hun lager kom etter hvert som garderoben ble fylt opp av klær hun hadde sydd.

– Jeg produserer jo litt, og jeg har ingen planer om en gigantisk garderobe. Så da kan jeg heller sy litt kjekke ting som andre kan få gleden av.

Før pandemien var det flere pop up-markeder i regionen hvor man kunne selge egenproduserte ting. Når restriksjonene tillater det, håper Lindø å ta med sine kreasjoner på marked.

At det som regel er fargerike plagg hun lager, er ikke tilfeldig:

– Det å ha ting med masse farger rundt meg gjør noe med hele meg. Så det er jo derfor navnet er håp, jeg har jo alltid et håp om å bli frisk, sier Lindø.