Lakenskrekk eller dovendyr? Uansett hva du er, på et eller annet tidspunkt må vi alle sove. Men hvordan gjøre du dét best mulig?

Dette bør du ikke gjøre de siste to timene før leggetid

[sticky]

Klokka er 00.10.

Du kniper igjen øynene. Nå MÅ du sove. Bare seks timer igjen til du må stå opp...!

01.13...

Fortsatt intet drømmeland i sikte. Fire timer og 47 minutter til vekkerklokka ringer. En tanke som ikke akkurat virker søvndyssende.

Hva skal du gjøre...?

[/sticky]

Det er tema hos podkasten «Smellen». Mikaela Gjerstad - søvnekspert og overlege ved nevrologisk avdeling SUS - er med i studio. Hør hele episoden på Spotify eller Itunes. Sjekk noen av ekspertens beste tips under!

Sliter du med å sovne?

I så fall bør du legge til rette for avslapping før leggetid.

Det vil si at du blant annet legger fra deg mobilen. Det kan også være lurt å unngå høyintensiv aktivitet.

– Trening er ikke lurt de siste to timene før du legger deg. Mange unge har gjerne trening etter 20, og det er for seint. Intensiv idrett gjør deg mer våken, og du trenger ofte to-tre timer for å roe deg ned etterpå, sier Mikaela Gjerstad.

Hva med litt «hjelp»?

Du har kanskje hørt at det å drikke alkohol kan være lurt.

Sette på litt panfløyte-musikk eller lyden bølgeskvulp? Eller å ha sex (solo eller med partner)?

Dette mener eksperten:

[sticky]

Alkohol hjelper deg å sovne, men du får en mer oppstykket søvn om det er snakk om større mengder. Det er ikke anbefalt, og etter hvert trenger du mer og mer, så det er ikke lurt.

Musikk: Generelt er det best å ha det helt stille. Men er det avslappende for deg, er det fint. For eksempel hvis man sliter med angst, og det er noe som får deg til å slappe av.

Men sex er jo en høyintensiv aktivitet? Sex ender forhåpentligvis i orgasme. Orgasme gjør at du blir avslappa, så mange sovner godt etterpå.

[/sticky]

Og når kan man vurdere medisiner?

– Det bør ikke bli en vane. Det beste er atferdsterapi, men hvis man har gått gjennom en stressende fase, kan det hende at man i tillegg må gi noen tabletter i tillegg en liten periode, men helst ikke.