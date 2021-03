Vil du oppnå økonomisk frihet? Da bør du sjekke ut dette regnestykket

Det store buzzordet de siste årene innenfor personlig økonomi har vært økonomisk frihet. Alle snakker og skriver om det, og på sosiale medier kunne man se spareinfluencere som både har delt sine mål og måter å oppnå dette på.

Økonomisk frihet, eller på engelsk F.I.R.E, som står for Financial Independence, Retire Early, er et amerikansk fenomen som over tid har inspirert helt vanlige husholdninger til å si opp jobbene for å nyte jet-set livet. Nå er jeg veldig sikker på at de som har FIRE som et mål, neppe har planer om å pensjonere seg med det første, men heller at det skal eksistere en mulighet for det.

Målet med økonomisk frihet handler først og fremst om å ikke leve fra lønnsslipp til lønnslipp, men ved å ha gode passive inntektskilder å leve av. Med andre ord å ha friheten til å bestemme over egen tid.

Men, så er det store spørsmålet: Hvordan oppnår jeg økonomisk frihet?

For økonomisk frihet betyr ikke bare sette livet på pause til du kan leve det for fullt. Det er først og fremst gode investeringer som må gjøres og la den snøballen rulle over tid.

De som startet FIRE-bevegelsen i USA hadde et konkret målÅ kunne ha en avkastning som dekket de månedlige utgiftene. Når passive inntekter begynner å dekke de utgiftene dine og litt til, så har du oppnådd det alle snakker om, nemlig økonomisk frihet.

Det høres fantastisk ut og det er ikke uten grunn at dette ble et kjempefenomen i USA. Og som alltid kom også vi hengende etter, mye takket være spareinfluencere og bloggere som snakket åpent om egen økonomi og i tillegg kom med så gode tips og utfordringer!

Enten det var å utfordre oss til å selge 100 ting eller spare 100 000 kr. For selv om egen økonomi er et tema mange ikke ønsker å snakke om, så kan vi alltid hente inspo fra de som velger å dele både litt fornuft og tall fra egen nettbank.

Men økonomisk frihet er ikke nådd over natten og det må settes opp en kjempeplan for å kunne leve av kun avkastning. Renters rente effekt er hos de fleste meget undervurdert, men et av de viktigste faktorene for å nå dette målet. Med litt matte og oversikt over egen økonomi kan du enkelt finne ditt FIRE-beløp, men det å oppnå dette er det som faktisk vil kreve litt blod og svette … eller nei, kanskje mer pågangsmot og vilje.

Det første du må vite er hva du ønsker å leve av i måneden om du nå kunne ha sagt opp jobben. For meg, med min livssituasjon, hadde 30 000 kr i måneden vært en passe stor sum – det hadde dekket de faste utgiftene mine og hadde vært nok til å leve det gode livet som en globetrotter med ryggsekken på.

360 000 kroner i året å leve av. Dette deler jeg med 4 prosent som er en kjent tommelfingerregel for de som aktivt sparer for å oppnå FIRE. Enkelt forklart et dette en såkalt «Safe Withdrawal Rate», som tar hensyn til svingninger i markedet og inflasjon, og er ansett som en «sikker» årlig prosentsats du kan ta ut fra ditt investerte sparebeløp, uten at du går «tom» for penger. På nettet finner du mye god informasjon om studiene som er gjort for å komme frem til dette. Det blir da:

360 000 / 4% = 9 000 000

9 millioner kroner er mitt FIRE-beløp! Dette må jeg spare og investere på en slik måte at jeg kan leve godt av de passive inntektene dette vil genere.

Å finne sitt FIRE-beløp er enkelt. Skal jeg oppnå dette til jeg fyller 50 år, så må jeg spare 34 000 kr i måneden, i 22 år. Utregningen over er selvfølgelig veldig grov og det er absolutt flere faktorer som vil avgjøre hva du egentlig vil sitte igjen med (skatt, inflasjon og markedet).

Klarer jeg å være gjeldfri til jeg fyller 50 år, vil det være mindre faste utgifter. Da kan jeg kanskje klare meg med 25 000 kr. Har jeg barn eller andre jeg forsørger, så vil det beløpet igjen se annerledes ut. Her er livssituasjon et klart avgjørende faktor.

Selv med en jobb og forholdsvis lave utgiftsposter er ikke dette så realistisk. Men å ha et forhold til dette tallet gir motivasjon til å gjøre gode investeringer, som over tid kan gi passive inntekter, mens man selv lever drømmescenarioene og sipper margaritas til. Det eneste som bringer deg nærmere din FIRE-drøm er faktisk å starte nå. Tid er din venn.