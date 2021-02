Måten du skriver på i sosiale medier, kan forutse om du vil få et samlivsbrudd

Det kan være mange årsaker til samlivsbrudd, og det kan komme relativt forventet - eller helt ut av det blå.

Nå mener amerikanske forskere fra University of Texas Austin at de kan forutse brudd, bare ved å se på språket vårt. Det skriver forskning.no.

Forskerne har analysert språket til nesten 7000 personer som postet innlegg om bruddet sitt på Reddit. Over en million innlegg ble samlet inn, fordelt over et år før og et år etter bruddet. Selve innleggene kunne handle om hva som helst - ikke bare om parforhold.

Hva oppdaget forskerne?

Rundt tre måneder før bruddet, begynte språket å endre seg; det ble mer uformelt, og inneholdt flere jeg- og vi-ord enn tidligere.

Endringene toppet seg idet bruddet ble et faktum - og endret seg gradvis tilbake til normalen i løpet av det første halvåret etter bruddet.

Dette reflekterer tankeprosesser der den som skriver jobber seg gjennom problemer og er mer fokusert på seg selv, tror forskerne.

- Vi kan se folks tankeprosess igjennom ordbruken deres selv før bruddet har skjedd, skriver de i det vitenskapelige tidsskriftet PNAS.