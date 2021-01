- Flere går fra å drømme om reisen til å faktisk planlegge ferien

– I løpet av de siste månedene har det kommet stadig flere positive nyheter omkring koronavaksiner. Dette har resultert i en kraftig økning av reisebestillinger for både sommeren og neste vinter viser statistikk, skriver Ticket i en pressemelding.

Selgerleder i Ticket i Søndre gate, Marianne Beiermann, forteller at bestillingene har økt med nesten 150 prosent nå i januar, etter at vaksineringen har kommet i gang. Fredag formiddag har over 5800 innbyggere i Trøndelag tatt første vaksine.

– Vi trår fortsatt relativt varsomt sammenlignet med normalår, men vi beveger oss, sier Beiermann.

Vil til varmere strøk

Hun forteller at nytt av året er at kundene naturlig nok bestiller reiser lengre frem i tid. Det som bestilles mest er reiser til høsten og neste vinter, og da fortrinnsvis til Kanariøyene.

Ifølge pressemeldingen er det også økt etterspørsel etter sommerreiser, spesielt til Hellas.

Kommunikasjonsmanager i Tui i Norge, Nora Aspengren, sier til Trd.by at reisebyrået har hatt betraktelig flere bestillinger i januar enn før nyttår.

– Fra uke til uke nå i januar har vi sett en vekst på 40 prosent. Tallene kan ikke sammenlignes med i fjor selvfølgelig, men vi er svært glade for dette. Våre topp tre reisemål fra Værnes er Kreta, Rhodos og Alanya. Noen vil reise allerede i mai, men de fleste ønsker hovedsakelig å reise fra i midten av sommeren og utover. Flere går fra å drømme om å reise til å faktisk planlegge ferien, sier Aspengren.

– En optimisme

I likhet med Beiermann, tror også Aspengren at økningen i bestillinger skyldes optimismen etter at koronavaksinen kom.

– Fremtidsutsiktene er lysere enn på lenge, og ting beveger seg igjen. Jeg tror også mange tenker på at det er mer fleksible bestillingsvilkår enn noen gang. Folk vet at de kan ombestemme seg tett opp mot reisedato og likevel få pengene tilbake. Den sikkerheten tror jeg er viktig.

Også Beiermann peker på at de får mange spørsmål fra reiselystne nordmenn som lurer på om det er trygt å bestille.

– Det er helt trygt å bestille utenlandsferie til sommeren dersom du velger en chartertur eller pakkereise. Disse reiseproduktene har en egen og særlig forbrukersikkerhet, som er lovbestemt. Det gjør at man får tilbake pengene om reisen blir innstilt, sier Beiermann.