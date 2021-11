Lite å rutte med inn mot jul? Denne måten å spare på er en «lifesaver»

Da er vi for alvor godt inne i november og siste innspurt gjøres på slutten av nok et litt uvanlig år. For mange er det eksamen- og skoleinnspurt, og for andre er det julepynten som skal ut av garasjen og juleshopping som står på to-do listen.

Men tror flere er enige i at mye skjer altfor fort, og før vi vet ordet av det så er det et nytt år og plutselig er også sommeren her. For akkurat som skolepensum som oftest pugges natten før eksamen (skippertak sa du?), må oftest kredittkortet også ut av skuffen i siste liten og bufferen tømmes for å dekke disse årlige forutsette utgiftene.

Det kan derfor være lurt å sette av litt tid til å ta noen enkle økonomiske grep for å være bedre forberedt på både bursdager, jul og ferier som hvert år kommer «brått» på.

Opplevelse- og gavekonto

Konto som er en ekte lifesaver! Hvert år kommer det bursdager og turer som oftest bringer utgifter som spiser opp en bit av lønningen. Denne biten kunne kanskje ha dekket det lille av kredittkortgjelda? Men som igjen blir satt på vent slik at rentene bare går …

Da er en konto som kun er tiltenkt gaver og opplevelser/turer så viktig å ha i sitt liv. Dette er rett og slett en vanlig konto, hvor du sparer et fast beløp hver måned som du kun bruker til akkurat opplevelser og gaver du skal gi.

Hva en kan kategorisere som opplevelser og en «gave», vil jo selvfølgelig være veldig individuelt, men for min del er alt av personlige reiser, ferier, julegaver, bursdagsgaver og til og med veldedighet noe som trekkes bestemt fra denne kontoen. Dette gir både oversikt over hvor gavmild jeg er, og hva man faktisk bruker på denne utgiftsposten. Det er da også lettere å kalkulere det faste beløpet som bør settes inn på kontoen hver måned.

For dette er jo en veldig viktig post for både god livskvalitet og spesielt rundt jul, når det fort går noen hundrelapper til både det ene og andre. Da er det godt å vite at du har spart jevnt over hele året kun for denne dagen – og da ligge i forkant.

Kronetipset: «Alle» vil spare i fond. Slik gjør du det Vil du lære om å spare i fond? Her får du en enkel innføring.

Skatt

Kanskje den aller kjedeligste posten, men kanskje den aller viktigste også? For deg som kanskje ikke har hatt noen store lønnsendringer eller ikke gjort noen store endringer på skattetrekket er kanskje ikke dette så aktuelt, men har du startet i ny jobb og plutselig begynt å tjene bedre?

Da kan det være lurt å ta en liten titt på skattekortet ditt og beregne hva du burde ha betalt i skatt ut ifra den nye inntekten. For det er fortsatt mulig å unngå skattesmell neste år ved å justere trekket i desember – eller meg som bevisst forventer litt restskatt hvert år og setter derfor av et lite beløp som tilsvarer forventet skattesmell. Du vil kun takke deg selv når skattesesong 2021 også «plutselig» kommer.

PS! Husk også at det er en del utgifter hvor du har rett på skattefradrag (veldedighet, vedlikehold i egen bolig, forvaltningshonorarer osv.) – disse kan det være lurt å få en oversikt over allerede nå. Begynn å laste opp på skyen og ha det klart til innsending neste år.

BSU

Er målet å fylle opp BSU-en så tidlig som mulig neste år og utnytte de «gode» innskuddsrentene? Da kan det være lurt å allerede lage en plan for å oppnå dette nå. I desember er det halv skatt på lønna og da kan kanskje det lille ekstra du får gå til å fylle på boligdrømmen?

Dette er penger du uansett har klart deg uten resten av året – og om de da forsvinner med én gang de kommer inn på kontoen, vil du da legge merke til det?

Husk at du kun får de gode rentene jo tidligere på året du setter penger inn på kontoen, men dette betyr ikke at du ikke kan spare jevnt over året også. Det er ikke alltid man har muligheten til å sette 25 000 kroner den første januar hvert år, men 25 000 kroner fordelt på et helt år betyr ca. 2100 kr i måneden. Dette er kanskje et litt mer realistisk mål å være forberedt på.

Og så over til litt mer kortsiktige grep for å ligge i forkant …

På møbeljakt? Her kan du gjøre bruktkupp i Trondheim Om du akkurat har flyttet eller er gira på forandring, kan brukte møbler som ikke koster skjorta være tingen.

Ligge i forkant i hverdagen

Mealprep! Jeg kan kanskje bare snakke for meg selv, men eksamensperiode for meg betyr generelt lite tid tilbrakt på kjøkkenet. Det

blir fort litt take away og måltider som er kjappe og kanskje ikke like næringsrike - når det faktisk er størst behov for det.

Det er også rundt eksamensperioden at matbudsjettet på ca. 3000 kroner i måneden har en tendens til å sprekke. Derfor har søndager vært hellige mealprep-dager, hvor det forberedes mat for nesten hele kommende uke og fryses. Favoritten disse dager er wok med ris og grønnsaker. Billig, rask og utrolig digg.

For de som ikke har tiden til mealprep; fortvil ikke. Redningen er da den fantastiske appen Too Good To Go, hvor du kan kjøpe det meste av frokost og middager til en brøkdel av full pris. Dette er gjerne mat som ikke blir solgt og selges derfor billig, som er et mye bedre alternativ til søpla. Her finner du alt fra boller til sushi. Altså noe til enhver munnpalett.

Håper dette gir litt inspirasjon til å ta grep som gjør fremtiden litt mer smidigere når det gjelder penger. For det finnes en hel haug med grep en kan ta for å kunne gli gjennom en del forutsette og uforutsette utgifter, og det er kun du som vet hva dine behov er. Har du bil trenger du kanskje en konto for å dekke parkeringsutgifter? Har du barn trenger du kanskje en bleiekonto? Men uansett behov – så vil den fremtidige deg takke deg for å ha gitt dette tid og tanke.

Denne artikkelen er publisert hos Trd.by tidligere, men deles på nytt til glede for nye lesere.