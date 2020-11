Sigurd og Jonas fra Trondheim har sveisen «alle» vil ha

Sigurd Barstad (17) og Jonas Rian (17) er to av mange som har gått for den populære sveisen. De går begge på Trondheim Katedralskole og ser sveisen «overalt».

– Ja, i det siste har det blitt mye mer av det. Det tok skikkelig av i 2018, sier Rian.

– Tar du deg en tur til Strinda finner du nok flere. Oppe på haugen går det i stram midtskill, mens nede i byen er den løsere, legger Barstad til og ler.

Trend på Tiktok

Marte Eriksen ved Ela Frisør bekrefter at midtskillen er tilbake for fullt hos unge gutter.

– Det er en stor trend på Tiktok, sier hun.

Hvis man søker på «eboys» på Tiktok, kan man se mange populære profiler med personer som har midtskill, ifølge Eriksen.

«Eboys» og «egirls» er ifølge Wikipedia en ungdomssubkultur som dukket opp på slutten av 2010-tallet, og nesten utelukkende sett på sosiale medier, men spesielt populært på Tiktok. Utseendet er inspirert av skaterkultur, mote fra 1990-2000, anime, K-pop og rave.

– En av dem som er store er en som heter Kevin Perry. Han er stor på både Instagram og Youtube, forklarer Eriksen videre.

Inspirert av kjendiser

Sigurd Barstad har hatt den nye trendsveisen allerede et par år.

– Jeg klipte midtskill for to år siden, og siden da har håret lagt seg sånn naturlig når det vokser ut. Jeg klipte det først og fremst på grunn av at det var lett å få bak ørene når jeg spiller fotball og håndball, forklarer Barstad.

Jonas Rian bestemte seg for å endre sveis etter å ha sett på bilder av kjendiser.

– Jeg hadde sykt stygt hår før, da lå alt til den ene siden. Men så så jeg et bilde av Leonardo DiCaprio som var sykt stilig med midtskill, så da gikk jeg for det, sier han og ler.

Barstad på sin side ble inspirert av skuespilleren Cillian Murphy etter å ha sett Inception.

90-tallet

Daglig leder ved Coma Frisør, Elisabeth Rendall, ser det samme som Eriksen ved Ela Frisør.

– Ja, det er veldig artig. Jeg har klippet flere som har lagt om til midtskill. En av kundene hadde også med seg bilde av Leonardo DiCaprio og Nick Carter fra 90-tallet, sier Rendall

Også Eriksen tror det er 90-tallet som har inspirert guttene.

– Gutta liker 90-tallet de også. «Curtains hairstyles», som vi kaller det, er vel inspirert av en ung Leonardo DiCaprio, Johnny Depp og Jared Leto.

Rendall spår at vi får se mye av den hippe midtskillen i tiden som kommer, mens Eriksen kan fortelle at permanenten som var trendy for ei tid tilbake, fortsatt er på moten.

– Det er fortsatt en trend på Tiktok det også.